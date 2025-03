No al riarmo in Europa. Sabato 15 marzo ci si vede in piazza Barberini

Pubblichiamo l’appello che convoca la piazza alternativa alla guerra per sabato 15 marzo alle ore 15 a Roma, in piazza Barberini:

No all’Unione Europea che si riarma, no alla difesa comune, la sicurezza è nel ripudio della guerra L’effetto Serra nuoce alla pace.

Gli eventi delle ultime settimane segnano un cambio epocale che scuote le coscienze di tutte e tutti. Di fronte agli stravolgimenti negli equilibri tra le due sponde dell’Atlantico, la classe dirigente europea sceglie di indossare l’elmetto: gettando nuova benzina sul conflitto in Ucraina, sulla pelle delle popolazioni locali.

Von Der Leyen, i governi nazionali e (quasi) tutti i leader dei principali partiti colgono l’occasione per accelerare la conversione bellica dell’economia, il dirottamento delle risorse destinate alla spesa sociale in favore della spesa militare, la militarizzazione della società.

Un inasprimento delle condizioni di vita dei popoli di tutto il continente, in continuità con le politiche antipopolari portate avanti da decenni attraverso i trattati UE e con la vocazione bellicista dimostrata con l’invio di armi sui fronti di guerra. Il costo dell’economia di guerra sarà pagato dai popoli e in particolare dal nostro Sud con la sottrazione di fondi per la coesione sociale e in via trasversale secondo le intenzioni di chi nel centrosinistra propone la difesa comune. La retorica democratica e dei diritti umani con cui si giustificano le scelte di guerra è pura propaganda. La realtà mostra la complicità con il genocidio del popolo palestinese, la repressione contro il popolo curdo, le politiche contro i migranti.

L’appello alla mobilitazione lanciato da Michele Serra ripropone di fatto intorno alla bandiera europea la convergenza strutturale tra i piani del governo Meloni e di tutto l’establishment nazionale nel tentativo di mantenere un gioco delle parti che continui a soffocare la reale spinta popolare per la pace.

Costruiamo una mobilitazione alternativa in piazza Barberini, che indichi la possibilità di lavorare assieme per la pace, il welfare, la salvaguardia della democrazia e contro la repressione e la limitazione delle libertà prevista da vecchi e nuovi pacchetti sicurezza.

Convergiamo con tutte le bandiere della pace, con quelle delle nostre lotte, con le bandiere della Palestina e di tutti i popoli oppressi. Teniamo fuori tutti i simboli che oggi vengono usati per spingerci alla guerra.

Prime adesioni:

Potere al Popolo

CRED – centro di ricerca ed elaborazione per la democrazia

Unione Sindacale di Base

Movimento Migranti e Rifugiati

Movimento per il diritto all’abitare – Roma

Centro Internazionale Crocevia

Donne De Borgata

PCI

ARCI Roma

Partito della Rifondazione Comunista

Ex OPG je So’ Pazzo

Csoa Macchia Rossa

Cambiare Rotta – organizzazione giovanile comunista

OSA

Collettivo Autorganizzato Univeristario

Studenti Autorganizzati Campani

Contropiano

Comitato Primo Giugno

Prospettiva Unitaria

Rete dei Comunisti

JVP Sri Lanka – Comitato in Italia

Circolo Arci GAP

Circolo Arci Pietralata

Circolo Arci Differenza Lesbica

Statunitensi per la pace e la giustizia

ATTAC Roma

Comunità Palestinese d’Italia

Giovani Comunisti

Circolo Arci Canapé

Comitato Pace e non più Guerra

Comitato con la Palestina nel Cuore

Circolo Arci “La fattorietta”

Partito del Sud

Azione Civile Transform Italia



Prime adesioni individuali:

Nicoletta Dosio

Angelo D’Orsi

Enrico Calamai

Elisabetta Valento

Cristina Rinaldi

Elenco in aggiornamento. Per aderire: 15marzo.noriarmoue@gmail.com

