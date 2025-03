Celebrato a Roma l’orgoglio partigiano in via Rasella, verso il 10 maggio

E’ cominciata con l’ormai annuale presidio in via Rasella la campagna politica antifascista e antibellicista che arriverà fino al 10 maggio per l’ottantesimo anniversario della sconfitta del nazifascismo in Europa.

Erano tanti i giovani di CR, Osa e Rdc sotto la lapide che ricorda l’azione dei partigiani contro gli occupanti nazisti, una iniziativa venuta consolidandosi negli anni per riannodare i fili della nostra storia, quella che ci porta ai partigiani e alle partigiane che lottarono senza tregua contro l’occupante nazifascista e la barbarie della guerra.

La legittima azione militare effettuata dai GAP romani è stata oggetto negli anni di un tentativo di revisionismo storico che avrebbe voluto addossare ogni responsabilità al coraggio dei giovanissimi gappisti per l’eccidio delle Fosse ardeatine, commesso il giorno successivo dall’esercito nazista.

Con lo stesso spirito, l’Unione Europea ha votato due risoluzioni che equiparano comunismo e nazismo e i governi italiani hanno tentato un’improbabile costruzione di una memoria condivisa tra partigiani e repubblichini.

Ma la realtà è che i partigiani hanno combattuto in Italia e in tutta Europa per la liberazione del continente dal nazifascismo, di cui quest’anno ricorre l’80° anniversario.

“È con questa consapevolezza che a via Rasella abbiamo dato inizio alla campagna “Ancora fischia il vento”, per riaffermare il ruolo dei comunisti e delle comuniste nella vittoria sul nazifascismo. Il sacrificio di milioni di uomini e donne per un’altra società. L’elogio di una storia non ancora finita” scrivono in una nota RdC-CR-OSA.

Quella in via Rasella è stata una tappa verso il corteo cittadino del 10 maggio, un percorso che attraverserà il giorno della liberazione del 25 aprile, dove i partigiani di oggi si oppongono alla guerra e riaffermano una volta di più, con la Palestina nel cuore, ora e sempre Resistenza!

