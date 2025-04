Milano. Migliaia in piazza alla manifestazione nazionale per la Palestina

In migliaia sono scesi in piazza oggi a Milano per la manifestazione nazionale per la Palestina. 10mila persone secondo la Questura, più di 15mila per gli organizzatori.

Il corteo è partito da piazza Duca D’Aosta per terminare all’Arco della Pace. Ma all’altezza di via Farini la polizia ha fermato sei manifestanti prelevandoli letteralmente dal corteo. Dalle prime notizie tre sarebbero stati rilasciati ma altri tre no. Il corteo è fermo in attesa. Seguiranno aggiornamenti.

Qualche problema c’era stato in precedenza quando uno spezzone del corteo aveva cercato di raggiungere la Prefettura per protestare contro il decreto sicurezza approvato dal governo.

