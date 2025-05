La piazza del 7 giugno su Gaza non è la nostra

PD, 5 Stelle e AVS: lacrime elettorali sulla Palestina dopo anni di complicità

Dopo quasi due anni di genocidio, bombardamenti incessanti e distruzione sistematica in Palestina, Partito Democratico, Alleanza Verdi-Sinistra e Movimento 5 Stelle annunciano una manifestazione nazionale “per Gaza”.

Ma nella grafica ufficiale non c’è traccia della parola Palestina, né del carattere coloniale e politico di ciò che sta accadendo: si parla genericamente di “massacro”, evitando accuratamente il termine giusto – genocidio.

Continuano a ripetere il mantra logoro dei “due popoli, due stati”, ignorando 77 anni di pulizia etnica, l’apartheid certificato da ONG internazionali, la negazione sistematica del diritto all’autodeterminazione.

La Palestina viene ridotta a un luogo abitato solo da affamati o vittime passive.

E nei peggiori dei casi, viene associata alla parola “terrorismo”.

Mai un riconoscimento alla resistenza, alla dignità, alla lotta di un popolo colonizzato.

A tutto questo si aggiunge l’ennesima violenza politica: la manifestazione è stata organizzata senza coinvolgere minimamente le realtà palestinesi presenti in Italia, senza ascoltare le voci della diaspora, senza alcun confronto.

Una dinamica tipicamente colonialista: decidere per i palestinesi, senza i palestinesi.

Parlare “per Gaza”, ma cancellare la Palestina.

⸻

E mentre il popolo palestinese veniva bombardato, chi governava Roma – il sindaco Roberto Gualtieri – ha taciuto.

Per oltre due anni, nessuna parola, nessun atto simbolico, nessuna presa di posizione.

Eppure, proprio nei giorni successivi al 7 ottobre, il sindaco ha trovato il tempo per esporre la bandiera israeliana sul Campidoglio, mai quella palestinese.

E non dimentichiamo:

📍 Il 5 dicembre 2024, mentre veniva organizzata a Piazza del Popolo una manifestazione sionista sotto bandiere israeliane, Gualtieri, esponenti del PD, di Azione e dei 5 Stelle erano tutti presenti.

In quella piazza – organizzata mentre a Gaza venivano massacrati migliaia di civili – vi siete schierati senza esitazione.

Alle nostre manifestazioni, invece, non siete mai venuti.

📍 Non dimentichiamo nemmeno i vostri silenzi ambigui durante il 25 aprile dell’anno scorso e di quest’anno: quando avete permesso alla comunità sionista di stare nella piazza simbolo della Resistenza, mentre ai palestinesi e ai solidali avete voltato le spalle.

Questi non sono episodi isolati.

Sono scelte politiche.

E noi non dimentichiamo.

⸻

Sono due anni che scendiamo in piazza.

Abbiamo manifestato senza sosta, denunciando il genocidio, l’apartheid, l’occupazione militare.

In tutto questo tempo, questi partiti non hanno mai aderito, né partecipato.

Mai hanno sostenuto pubblicamente le nostre mobilitazioni.

Per l’Ucraina bastarono pochi giorni per convocare una manifestazione nazionale.

Per la Palestina ci sono voluti due anni e oltre 70.000 morti.

⸻

Ma la complicità non è solo morale.

È materiale, strutturale, politica:

• Il governo Renzi (PD) firmò nel 2015 un accordo militare e industriale con Israele. Mai cancellato, né da Conte, né da Draghi, né da Meloni.

• Sotto il governo Conte II (con PD e 5S), le esportazioni di armamenti verso Israele sono aumentate: parti per droni e F-35 impiegati nei bombardamenti.

• La società Leonardo, a partecipazione statale, collabora con Elbit Systems, azienda bellica israeliana.

• Il M5S ha firmato accordi in campo cyber con Israele, ignorando i sistemi di sorveglianza usati contro i palestinesi.

• Il PD in Europa ha votato contro o si è astenuto su risoluzioni che proponevano sanzioni o sospensione degli accordi con Israele.

• Il senatore Delrio ha incontrato in Israele Gideon Saar, che ha negato pubblicamente la possibilità di uno Stato palestinese.

Delrio – promotore del Jobs Act – è tra i fondatori di “Sinistra per Israele”, con Fassino (che ha giustificato la rappresaglia israeliana) e Pina Picierno (che ha stretto la mano a rappresentanti dei coloni fascisti israeliani).

E oggi, dopo due anni e 77 anni di colonialismo, questi partiti parlano di Netanyahu come “il folle”, come se fosse solo un errore individuale.

Ma noi lo diciamo da due anni: chiamarlo folle serve a giustificarlo.

Netanyahu non è un’eccezione. È il volto attuale di un progetto ideologico e politico ben preciso: si chiama SIONISMO.

Un progetto che mira alla pulizia etnica, all’espansione territoriale, alla costruzione della “Grande Israele”.

⸻

Ora cercano di dare un volto “progressista” a una mobilitazione, ma svuotandola delle sue rivendicazioni più vere:

• la fine dell’apartheid,

• la fine dello stato coloniale sionista,

• e la libertà per il popolo palestinese.

Ma questa manifestazione non è nata da coscienza.

È stata organizzata perché sono partiti che vanno al ballottaggio e hanno bisogno di recuperare consenso.

Una campagna elettorale sulla pelle del popolo palestinese, per strumentalizzare la stragrande maggioranza del popolo italiano, che da mesi si schiera con la Palestina.

Noi non possiamo accettare questa falsificazione.

Non siamo disposti a manifestare accanto a chi ha sempre ignorato, delegittimato o strumentalizzato la lotta del popolo palestinese.

La lotta per la Palestina è una lotta di liberazione, non un’occasione di marketing politico.

E chi vuole renderla innocua, gestibile, accettabile per il potere, lo fa solo per paura o per interesse.

In entrambi i casi, non ci rappresenta.

⸻

Questa non è una questione umanitaria.

È una questione politica.

E ha bisogno di soluzioni politiche, non di lacrime ipocrite.

E oggi stare con il popolo palestinese significa definirsi antisionisti.

Essere antisionisti non è essere antisemiti.

È opporsi a un progetto coloniale e razzista che opprime, occupa, espelle, uccide.

⸻

Ecco cosa chiediamo:

•La fine immediata del genocidio in corso a Gaza e il blocco totale dei piani di deportazione del popolo palestinese.

• Cessate il fuoco immediato e permanente

• Ingresso sicuro e senza ostacoli per gli aiuti umanitari

•Fine dell’apartheid e smantellamento del progetto coloniale sionista

• Diritto al ritorno per tutti i rifugiati palestinesi

• Liberazione di tutti i prigionieri politici, incluso Anan, detenuto in Italia

• Embargo militare verso Israele

• Boicottaggio totale: economico, militare, accademico, culturale e sportivo

• Espulsione dell’ambasciatore israeliano dall’Italia

• Cancellazione immediata dell’ accordo UE-Israele

• Il ritiro dei cittadini italiani che combattono tra le fila dell’esercito israeliano in Palestina e in Libano;

⸻

Questa piazza non è la nostra.

È la piazza dei complici, non dei solidali.

È la piazza della finta opposizione, non della liberazione.

Noi continueremo a esserci.

Ma dalla parte giusta della storia.

-Movimento Studenti Palestinesi in Italia

-Rete Antisionista e Anticolonialista per la Palestina

31 Maggio 2025 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO