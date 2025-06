Fermare ora l’escalation di Israele. Il sionismo è un pericolo per il mondo

Stanotte Israele ha attaccato pesantemente l’Iran, negli ultimi giorni gli attivisti e le attiviste giunte in Egitto per partecipare alla March to Gaza sono stati rispediti indietro.

Oggi più che mai è necessario continuare a mobilitarci al fianco del popolo palestinese, contro Israele e contro il sionismo, che ancora una volta dimostrano di essere un pericolo per il mondo e per tutta l’umanità.

Martedì 17 giugno appuntamento alle 18:30 a Piazza Thorvaldsen – Valle Giulia per raggiungere l’ambasciata israeliana

Sabato 21 giugno ore 14.00 a Piazza Vittorio manifestazione nazionale contro la guerra

14 Giugno 2025 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO