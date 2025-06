Alleati del crimine

Più volte abbiamo sentito autorità europee e italiane declamare i valori del diritto internazionale e condannare la politica estera puramente fondata sui rapporti di forza.

Queste parole erano naturalmente rivolte contro l’intervento militare della Russia in Ucraina e, più sommessamente, contro i dazi di Trump. Queste parole sono solo il manifesto della doppiezza, della falsità e della ipocrisia delle istituzioni europee e italiane.

Perché altrimenti queste parole di condanna del puro uso della forza sarebbero prima di tutto rivolte contro Israele. Uno stato terrorista che ha fatto del terrorismo di stato la sua prima arma. Un stato che ora bombarda e uccide in Iran, come fa in Libano, in Siria, ovunque possa arrivare con i suoi missili o i suoi killer.

Israele sta compiendo un genocidio a Gaza e lo rafforza con crimini ovunque. Se non si condanna e si sanziona Israele in ogni modo possibile, si è suoi complici.

Ma le istituzioni europee e italiane sono più che complici, sono alleate degli assassini nei loro crimini. Senza la copertura militare diretta della NATO, gli aerei di Israele non potrebbero andare in giro a fare strage. Senza il sostegno di USA, UE, NATO e delle dittature arabe asservite all’Occidente, Israele non potrebbe fare nulla di quello che fa.

I crimini di Israele sono oggi il mostruoso modello negativo che avanza nel mondo, sono la violazione del diritto, la sopraffazione e il suprematismo razzista. I crimini di Israele minacciano tutti popoli.

E le ipocrite autorità europee e italiane sono colpevoli perché di Israele e del suo protettore USA sono alleate. E questi alleati tutti assieme ci stanno portando alla terza guerra mondiale.

Ribelliamoci a tutto questo.

