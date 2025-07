Infiltrati in modica quantità

Il governo Meloni per bocca del suo sottosegretario all’Interno ha ammesso alla fine ciò che, grazie a FanPage, non poteva più negare.

Ben cinque poliziotti – almeno – sono stati infiltrati in Potere al Popolo con lo scopo particolare di spiare l’organizzazione e studentesca Cambiare Rotta – organizzazione giovanile comunista .

Meglio tardi che mai, visto che sinora il governo aveva taciuto e, quando era stato colto che con le mani nel sacco con il primo infiltrato a Napoli, aveva parlato di “iniziativa personale” e “storia d’amore”.

Ora il governo ammette lo spionaggio, ma con una mistificazione ed una aggravante.

La mistificazione è dichiarare che i poliziotti non fossero sotto copertura, perché regolarmente iscritti alla Università con il proprio nome. Che fesseria è questa? Forse che gli agenti si sono qualificati come tali mentre partecipavano alle assemblee e alle manifestazioni, compresa una che a Bologna contestava Giorgia Meloni?

Di scuse stupide e ridicole per le azioni della polizia è piena la storia, anche tragica, del nostro paese. Qui si aggiunge goffaggine ad una infiltrazione maldestra e presto scoperta, certo, ma non per questo meno grave.

E infatti gravissima è la giustificazione del governo: le infiltrazioni sarebbero “atti legittimi per tutelare la sicurezza pubblica“.

Questa affermazione è stata fatta dal sottosegretario di un Governo che si è appena visto smontare dalla Corte di Cassazione la propria fascistissima legge sulla Sicurezza. Con la stessa credibilità costituzionale, ora il Governo Meloni rivendica per sé il potere di infiltrare e spiare organizzazioni democratiche.

Il sottosegretario ha lamentato che l’anno scorso, su 12.000 manifestazioni, il 2% sia finito in violenze. Premesso che è tutta da discutere la responsabilità dei quelle violenze, se dei manifestanti o invece della repressione poliziesca, cosa vuol dire questa percentuale? Un diritto del governo all’infiltrazione in modica quantità?

No, quanto è avvenuto non ha nulla di legittimo, queste sono prove tecniche di Stato di Polizia, gravissime anche quando sono buffonesche.

