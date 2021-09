Bologna. Contestati i fascisti di Fratelli d’Italia. Marta Collot: “Gli eredi del fascismo non sono i benvenuti”

Questa mattina attivisti di Potere al Popolo e dell’Organizzazione Giovanile Comunista Cambiare Rotta hanno contestato la presenza di Fratelli D’Italia in Piazza dell’Unità.

La candidata sindaca Marta Collot ha dichiarato: “Gli eredi del fascismo non sono i benvenuti in una piazza che ha visto la storia della Resistenza. Oggi la presenza del partito della Meloni è protetta da un numero assurdo di membri delle forze dell’ordine. Ancora più assurdo in una campagna elettorale in cui io stessa e i candidati di Potere al Popolo veniamo ripetutamente identificati e si è arrivati all’interruzione della nostra conferenza stampa in Via Agucchi”. Conclude Collot: “Le periferie di Bologna hanno bisogno di servizi e dignità, non di sciacallaggi fascisti e militarizzazione. L’abbiamo detto con Salvini e lo ripetiamo con la Meloni”

