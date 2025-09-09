Veniamo a sapere da Fanpage e da Il Fatto che truppe scelte israeliane vengono a svagarsi in Italia. Una bella vacanza in Sardegna, in un resort di lusso della multinazionale Hilton, cosa c’è di meglio per togliersi di dosso la polvere e il sangue di Gaza?

Ospitare soldati di Israele sicuramente assassini di bambini, affinché si riposino e tornino in piena forza ad uccidere, è una colpa gravissima, è complicità diretta con il genocidio in Palestina.

Questa vergogna per l’Italia è sicuramente dovuta al Governo Meloni, che ha autorizzato i criminali a venire in vacanza da noi e che ora li protegge.

Giorgia Meloni e i ministri di questo governo servo di Netanyahu hanno vantato di accogliere e curare qualche bambino ferito e affamato, ora organizzano ferie di lusso per chi di quei bambini ne ha uccisi a decine di migliaia e tutti li affama.

Il governo ha commesso un’infamia, ma ora che essa è conosciuta che fa Alessandra Todde, presidente di centrosinistra della regione Sardegna? Farà uso di ogni suo potere e di ogni sua pubblica pressione affinché i soldati di Israele siano sentiti e trattati come persone non grate?

Mentre, accompagnati da tutto il popolo, gli attivisti di Global Sumud Flotilla si imbarcano per portare aiuto a Gaza, qui da noi sbarcano felici gli aguzzini dei palestinesi, soldati agli ordini di coloro che vogliono assaltare le imbarcazioni della solidarietà.

Tutto questo inaccettabile: che ci siano albergatori e ristoratori che facciano soldi con gli assassini, che lo Stato organizzi e protegga questo sporco affare, che i soldati criminali di Israele vengano tranquilli a ritemprarsi da noi.

Nel nostro paese il solo luogo che dovrebbe ospitare un soldato IDF è una prigione per crimini contro l’umanità.

Facciamo il possibile per rovinar loro le vacanze, fuori dall’Italia gli assassini dell’IDF.

Il resort in Sardegna è: Mangia’s Resort Curio Collections, località Santa Reparata, a Santa Teresa di Gallura, gruppo Hilton.

