I padroni apprezzano il governo Meloni. Buccia di banana per Schlein

Un sondaggio realizzato al Forum di Cernobbio tra i manager e imprenditori riuniti come ogni anno sulle sponde del lago di Como, ha visto più dell’80% giudicare positivamente l’operato del governo Meloni a metà mandato, il 25% gli dà un voto di 8 o 9, il massimo della scala proposta. Opposto invece il giudizio dei padroni sulle opposizioni, il cui operato è giudicato negativo da oltre il 70% dei sondati.

Che il gotha del capitalismo italiano apprezzi il governo della Meloni non è affatto una sorpresa. Questo esecutivo rappresenta i loro interessi materiali al meglio delle sue capacità, sia dei grandi che dei piccoli prenditori.

In piena contraddizione è invece Ely Schlein, scivolata anche in questa occasione su una buccia di banana affermando al margine del forum di Cernobbio: “Le cose che ho detto oggi sono le stesse che detto ieri davanti al contro-forum delle associazioni pacifiste. E mi hanno applaudito sia qui che lì… buon segno”.

No, non è un buon segno, al contrario, è il motivo per cui il voler piacere contemporaneamente ai padroni e a chi vi si oppone ha sfracellato le alternative ai governi di destra.

Questi ultimi hanno esattamente chiari quali siano gli interessi materiali da tutelare con le leggi e da rappresentare politicamente (prenditori, industriali, banchieri, balneari, etc.). Il centro-sinistra vuole invece continuare a mettere insieme interessi contrapposti, con il risultato di perdere fiducia e consensi tra i lavoratori e prendere schiaffi dai padroni.

