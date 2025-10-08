Gli sfratti uccidono un anziano a Sesto S. Giovanni

Un uomo di 71 anni si è gettato dalla finestra al sesto piano quando l’ufficiale giudiziario ha suonato al suo citofono per notificargli lo sfratto dall’appartamento in cui viveva a Sesto San Giovanni. È accaduto stamattina intorno alle 9 in via Puricelli Guerra.

Oggi era in programma l’esecuzione dello sfratto dall’appartamento dove l’anziano viveva da solo senza pagare l’affitto al proprietario da qualche mese. L’ufficiale giudiziario avrebbe dovuto eseguire lo sfratto su disposizione del Tribunale civile di Monza. Era presente anche il legale dell’anziano.

L’uomo che si è tolto la vita mentre veniva sfrattato dall’appartamento si chiava Letterio Buonomo ed era originario di Messina. Prima di togliersi la vita ha lasciato un biglietto in cui esprimeva la sua disperazione: “non ce l faccio più”.

In un sistema cstruito per premiare profitto e speculazione, la vita non conta nulla. Conti per quel il reddito e /o il patrimonio di cui disponi. E se non hai nulla puoi anche morire.

“I valori della civiltà occidentale” si misurano in euro o dollari, e guai a chi non ne ha…

