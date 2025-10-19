Il “Nobel per la Pace”… al fianco del genocidio

La Premio Nobel per la Pace, ovvero il punto di riferimento dei fascisti venezuelani, ha appena espresso il suo ringraziamento al criminale di guerra Netanyahu. E si congratula per la fermezza dell’IDF nel portare avanti il genocidio, chiamandola pace e democrazia, definendola una lotta globale per la ‘libertà‘.

È la Machado a dirci che c’è una ‘internazionale‘ che va dal suo ruolo destabilizzante del legittimo governo Maduro, che va dalla richiesta di intervento militare contro Caracas, e che arriva al terrorismo sionista in Medio Oriente, che arriva a chi sta continuando a uccidere e a detenere illegalmente migliaia di palestinesi, a picchiarli e a torturarli come ha fatto con Marwan Barghuthi, e a bombardare impunemente altri paesi come il Libano, lo Yemen l’Iran o addirittura il Qatar.

E allora diventa più chiaro anche per noi che la solidarietà con la Palestina non è solo una “questione umanitaria”, come abbiamo detto come equipaggio di terra della Flotilla. La solidarietà con la Palestina significa costruire un blocco sociale e politico che abbia la sua cifra nella rottura degli accordi con Israele, che si opponga al riarmo NATO e alla difesa UE, che denunci con forza l’interventismo militare e la destabilizzazione promossa dall’imperialismo occidentale, in Medio Oriente come in America Latina.

Dalle piazze di queste settimane sentiamo più urgente un compito, ed è un compito che parte dal nostro paese, dall’alternativa a governo e finte opposizioni che continuano a sostenere Israele e i programmi bellici. Ma che è anche un’alternativa che ha un riverbero internazionale: quello di percorrere una strada diversa dal vicolo cieco imboccato dalla nostra classe dirigente, che porta alla guerra e allo sfruttamento. Bisogna cambiare tutto di questo modello, per un futuro nuovo di pace e sviluppo!

*portavoce di Potere al Popolo

19 Ottobre 2025