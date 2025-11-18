Il Consiglio Supremo di Difesa esalta la guerra e si appiattisce sulla Nato

Il comunicato del Quirinale dopo il Consiglio Supremo della Difesa voluto dal Presidente Mattarella, con Giorgia Meloni e tutti i principali ministri, è pessimo e gravissimo.

Nel comunicato si esalta la guerra totale contro la Russia, l’invio di armi e tutto il folle piano di riarmo UE e NATO. Con ipocrisia si denunciano le violenze in Palestina, senza neppur dire chi le compie, mentre si accusa di antisemitismo chi condanna il genocidio.

Il Consiglio della Difesa si schiera totalmente con il piano di Trump senza fare minimo accenno al diritto dei palestinesi ad uno Stato.

Infine il comunicato si conclude con il sostegno alla caccia alle streghe contro le cosiddette “campagne di disinformazione” della Russia, il che vuol dire solo censura e propaganda di guerra.

Se siamo ancora in democrazia bisogna poter dire che questa del Consiglio Supremo della Difesa è una delle posizioni peggiori e nefaste della storia della Repubblica.

Se siamo ancora in una democrazia bisogna potere dire pubblicamente NO NO NO alla propaganda di guerra della NATO e del governo israeliano, anche e quando viene dal Quirinale.

