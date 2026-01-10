Giù le mani dal Venezuela, oggi manifestazioni in trenta città

E’ venuta crescendo la mobilitazione contro il brutale raid militare statunitense contro il Venezuela e il rapimento del presidente venezuelano Nicolas Maduro e della sua compagna di vita Cilia Flores.

Nonostante un clima politico a livello istituzionale e mediatico di totale allineamento all’arroganza dell’amministrazione Trump – atteggiamento già visto di fronte al genocidio dei palestinesi da parte di Israele – il coraggio politico di numerose soggettività politiche, sociali e sindacali ha reso possibile per oggi una giornata nazionale di mobilitazione in una trentina di città italiane, almeno secondo quanto pervenuto fino ad ora.

Un risultato che non appariva affatto scontato ma che non è stato certo inficiato dalla “codardia politica” di quelle forze che anche in questo contesto si rifugiano nell’equidistanza e in una simmetria impossibile tra l’esperienza bolivariana del Venezuela e la manifesta aggressività imperialista.

In molte città sono previsti cortei, in altre dei presidi in piazza. A Roma si marcerà fino all’ambasciata USA, mentre a Gaeta un corteo si dirigerà alla locale base della marina militare statunitense.

Con lo slogan “Giù le mani dalla Repubblica Bolivariana del Venezuela. Fermare l’imperialismo Usa e il sionismo, Libertà per Nicolás Maduro e Cilia Flores”, le piazze delle principali città ed anche di quelle più piccole, vedranno scendere in piazza migliaia di persone che non hanno esitato a condannare il terrorismo di Stato statunitense che ha colpito la Repubblica Bolivariana del Venezuela e rapito il legittimo presidente Nicolas Maduro e Cilia Flores.

Nelle mobilitazioni di oggi è ben leggibile la continuità con quelle sulla Palestina dei mesi scorsi. I promotori scrivono infatti che “Scendiamo in piazza per dimostrare la nostra solidarietà internazionalista al Venezuela, contro l’imperialismo Usa e i governi, come quello Meloni, che appoggiano il genocidio sionista in Palestina e l’aggressività degli Stati Uniti e il recupero colonialista della dottrina Monroe in America Latina”.

Nelle manifestazioni di oggi saranno presenti organizzazioni politiche come Potere al Popolo, Rifondazione Comunista, Rete dei Comunisti, Patria Socialista, Fronte Comunista ma anche sindacati come l’Usb e la Cub o organizzazioni studentesche come Osa e Cambiare Rotta.

Significativa la partecipazione di molte associazioni di latinoamericani presenti in Italia ma anche delle realtà palestinesi come il Movimento degli Studenti Palestinesi, l’Udap e le Comunità palestinesi in Italia. Una dimostrazione di internazionalismo di cui si sente un potente bisogno in questi tempi di guerre, genocidi e aggressioni imperialiste.

Qui sotto l’elenco degli appuntamenti per le manifestazioni di oggi pomeriggio:

Roma, ore 15.00 Piazza Esquilino, corteo fino all’Ambasciata USA

Milano, ore 14.00 corteo con partenza da via Giacosa

Brescia, alle ore 15.00 alla Metro San Faustino

Torino, ore 15.00 corteo da Piazza Carignano

Venezia, ore 11.00 appuntamento regionale a Campo San Geremia

Bologna, ore 15.00, corteo, partenza da Piazza XX Settembre

Piacenza, ore 16.00 Piazzetta San Francesco

Reggio Emilia, ore 15.00 a Piazza Del Monte

Modena, ore 15.00 a Piazza Matteotti

Rimini, ore 16.00 all’Arco di Augusto

Ravenna, ore 15.00 a Porta Adriana

Imola ore 17.30 in Piazza Matteotti

Faenza, ore 15.00 a Piazza del Popolo

Genova, ore 16.00 corteo da Piazza Caricamento

Pisa, ore 17.00 corteo da piazza XX Settembre

Firenze, ore 15.00 in Piazza San Marco

Siena, ore 11.00 appuntamento a Piazza Tolomei

Lucca, ore 17.00 Piazza San Michele

Perugia, ore 18.00 a Piazza Italia

Ancona, ore 18.00 a Piazza Plebiscito

Bari, ore 16.00 corteo da Piazza Umberto

Lecce, ore 17.00 P.ta Rudiae

Brindisi, ore 16.00 Piazza Vittoria

Barletta, ore 17.30 Piazza Prefettura

Gaeta (LT), ore 17.00 Piazza 5 febbraio 1861, corteo fino alla base USA

Napoli, ore 10.00 assemblea pubblica (c/o Usb Centro Direzionale, via G. Porzio 4)

Catanzaro, alle ore 18.00 presidio in Piazzetta della Libertà

Potenza, ore 18.00 Piazza Matteotti

Cagliari, ore 18.00 in Via Roma, corteo fino a Piazza Yenne

Palermo, ore 15.00 Moltivolti, via GM Puglia 21

