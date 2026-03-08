Alziamo la voce per Gaza, difendiamo i giornalisti e la libertà di informazione

La Rete #NoBavaglio denuncia la crescente ondata di esposti disciplinari temerari contro giornalisti che stanno raccontando con rigore ciò che accade a Gaza e in altri scenari di guerra.

Colpire colleghi come Nico Piro, Carlo Bartoli, Beppe Giulietti, Matteo Pucciarelli significa tentare di intimidire l’intera professione, usando in modo distorto gli strumenti disciplinari per zittire chi documenta violazioni dei diritti e denuncia la sofferenza dei civili.

Questa strategia si affianca all’abuso delle querele temerarie e rischia di diventare un precedente gravissimo per tutti.

Vietato dire “genocidio”. Vietato mostrare solidarietà. Vietato aiutare i giornalisti palestinesi. Ma non accetteremo alcun bavaglio.

Sosteniamo la campagna “Alziamo la voce per Gaza”, essenziale per garantire supporto ai giornalisti palestinesi che continuano a informare nonostante le condizioni estreme e l’uccisione di centinaia di operatori dell’informazione.

Guardiamo con preoccupazione anche al ddl Romeo contro l’antisemitismo perché temiamo possa essere utilizzato per mettere a tacere la critica al governo di Israele o al sionismo. Una norma che rischia di limitare ulteriormente la libertà di critica e di espressione: un terreno scivoloso per chiunque difenda il diritto alla libera informazione.

C’è bisogno di mobilitarci, tutti insieme. Chiediamo alla Fnsi, all’Ordine dei giornalisti e a tutti gli organismi della categoria di intervenire con urgenza per fermare l’abuso degli esposti, tutelare i colleghi sotto attacco e difendere il diritto-dovere di informare.

Non ci faremo imbavagliare. Non ci fermeremo. Difendiamo la libertà di informare e il diritto dei cittadini a conoscere la verità. Siamo con i colleghi sotto attacco. Siamo con il giornalismo libero. Siamo contro ogni bavaglio. Non ci fermerete.

