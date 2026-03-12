Servilismo complice e sfacciato

Il discorso di Giorgia Meloni in Parlamento è un concentrato di servilismo, complicità e sfacciataggine.

La Presidente del Consiglio ha detto: USA e Israele in Iran sono fuori dal diritto internazionale, ma hanno cominciato la Russia e Hamas.

A parte il fatto che dire che Hamas ha violato il diritto internazionale è come riconoscere che sia uno Stato, pura malafede da parte di chi rifiuta di riconoscere lo Stato di Palestina, il discorso di Meloni non è una presa di distanza da Trump e Netanyahu, ma una loro giustificazione.

Il Governo italiano sta con i due criminali terroristi esattamente come loro chiedono che stia: pronto agli ordini per quello che serve. Che non è partecipare alle azioni belliche, ma costituirne le retrovie e la logistica e sostenerne la propaganda.

Questo fanno Meloni e i suoi e per questo reagiscono con rabbia quando si dice loro che sono complici obbedienti di Trump e Netanyahu. Non è che negano i crimini dei loro padroni, ma rinfacciano agli altri altri crimini.

Avete ucciso Gheddafi, avete bombardato Belgrado e noi vi abbiamo appoggiato. Perché non lo fate ora con noi? Si chiama “chiamata di correo”…

Chi dice che le parole di parole di Giorgia Meloni siano equilibrate e prudenti, fa solo parte della sua propaganda. Il Governo Meloni è solo una pedina delle guerre di USA e Israele ed è tanto più sfacciato e prepotente in Italia, quanto più la subordina a essi.

Ci vediamo in corteo Roma il 14 marzo. No alla guerra e no al Governo Meloni, nelle piazze e nel referendum.

