Referendum. Cosa sta succedendo nei seggi? Denunce di irregolarità

Durante le prime ore di apertura dei seggi per il referendum costituzionale sulla magistratura, stanno arrivando da diversi territori numerose segnalazioni di irregolarità.

“Dall’Umbria arriva una denuncia pesantissima che rischia di incendiare ulteriormente il clima politico” – riporta la pagina del Comitato ufficiale per il NO al Referendum – “Secondo il Movimento 5 Stelle, in diversi seggi del territorio regionale si sarebbero verificate gravi irregolarità legate alla presenza di rappresentanti di lista di Fratelli d’Italia con segni distintivi interpretati come indicazioni di voto per il Sì.

Il Comitato per il No di Monza e Brianza denuncia “gravi irregolarità riscontrate in diversi seggi del territorio” durante le operazioni di voto “per tutta la mattinata del 22 marzo”. Secondo quanto riportato in una nota, è stato segnalato alla Prefettura di Monza di Brianza che: “in più di dieci Comuni della Brianza rappresentanti di lista di Fratelli d’Italia hanno violato le norme che regolano il corretto svolgimento delle votazioni, dando chiare indicazioni di voto all’interno dei seggi”.

La segnalazione, rilanciata nelle ore centrali della giornata di voto, si inserisce in un contesto già molto teso.

In particolare, le forze dell’ordine non starebbero permettendo ai rappresentanti di lista dei comitati per il No di votare, impedendo loro di registrarsi presso i seggi elettorali di competenza, in violazione di quanto previsto per legge.

Va ricordato che, non avendo il governo garantito il voto ai milioni di studenti fuori sede, decine di migliaia di giovani e lavoratori si erano registrati come rappresentanti di lista nel comune di residenza temporanea, proprio per poter esercitare il proprio diritto al voto senza dover rientrare nel comune di origine.

La legge prevede che i delegati dei partiti o dei gruppi politici devono presentare la nomina dei rappresentanti di lista presso i Comuni. Le scadenze tipiche sono entro il venerdì o sabato precedenti il voto (19-21 marzo), oppure direttamente ai presidenti di seggio il 22 marzo cioè oggi.

Per il voto dei fuorisede sono disponibili iniziative per permettere ai rappresentanti di lista, specialmente se fuorisede, di votare nei seggi in cui prestano servizio.

Secondo Chronocolmedia si segnalano inoltre irregolarità da parte dei rappresentanti di lista del governo, in particolare di Fratelli d’Italia, che starebbero girando nei seggi con badge o cartelli riportanti la scritta “Sì” in chiara violazione delle normative vigenti, mentre ai rappresentanti per il No sarebbe stato negato persino di indossare il proprio contrassegno.​​​​​​​​​​​​​​​​

Alla luce di ciò è a disposizione la piattaforma Ermes, dedicata alla raccolta di segnalazioni anonime e non, invitando a fornire informazioni il più possibile circostanziate, indicando luogo, orario, soggetti coinvolti ed eventuali elementi documentali, al fine di consentire una verifica puntuale delle segnalazioni.

In una nota Sinistra Italiana denuncia che: “Ci giungono preoccupanti segnalazioni dai territori dove le forze dell’ordine contestano ai rappresentanti ai seggi del comitato del NO il legittimo utilizzo del contrassegno con il logo del comitato, mentre in tutta Italia i rappresentanti ai seggi di Fratelli d’Italia girano indisturbati nelle sezioni elettorali con un badge che riporta un minuscolo logo col contrassegno del partito subito sotto un enorme “si” , in palese violazione della normativa.

Peraltro si registrano numerosi casi in cui, con varie scuse pretestuose, si è impedito o si sta impedendo l’accredito dei rappresentanti ai seggi nominati da Avs o dai comitati del No. In alcuni casi sarebbero stati identificati dalle forze dell’ordine e respinti all’ingresso dei plessi. Un numero significativo di rappresentanti di lista non sono stati ammessi e non potranno votare, in totale e inescusabile violazione delle norme e dei principi basilari della democrazia.

Chiediamo al Ministero dell’interno di intervenire con estrema urgenza per ristabilire immediatamente lo svolgimento regolare delle operazioni di voto”.

22 Marzo 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO