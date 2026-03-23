Giuristi lanciano petizione per tenere l’Italia fuori dalla guerra

L’attacco armato iniziato da Israele e Stati Uniti contro l’Iran la mattina del 28 febbraio 2026 delinea senza ombra di dubbio un caso di aggressione armata vietata dall’art. 2, comma 4, della Carta delle Nazioni Unite e dalla corrispondente norma imperativa del diritto internazionale consuetudinario, che impongono fra l’altro a tutti gli Stati il dovere tassativo e inderogabile di non collaborare in alcun modo con l’aggressore.

Mettere a disposizione degli aggressori il territorio italiano e le basi statunitensi e NATO ivi situate costituisce quindi, oltre a un’intollerabile violazione dell’art. 11 della Costituzione, complicità cogli aggressori in violazione della citata norma imperativa del diritto internazionale, Ogni eventuale obbligo pattizio è infatti destinato a recedere di fronte allo jus cogens evocato.

Nella nostra qualità di cittadine e cittadini della Repubblica italiana, tenuti all’osservanza senza se e senza ma della sua Carta costituzionale a partire dal fondamentale principio del ripudio della guerra, invitiamo le autorità in indirizzo ad attenersi strettamente a tale principio, diffidando quelle provviste di poteri decisionali in merito da ogni possibile violazione dello stesso e del diritto internazionale che, in quanto garanzia della convivenza pacifica tra gli Stati non può certo valere “fino a un certo punto” ma va integralmente rispettato ed attuato.

Ci impegniamo ad esercitare la nostra puntuale vigilanza sulla fedele attuazione dei principi indicati, nell’interesse supremo della pace e del popolo italiano.

Avv. Stefano Andrade

Avv. Cesare Antetomaso

Avv. Michela Arricale

Stefania Ascari, deputata

Michela Becchis, storica dell’arte

Avv. Margherita Cantelli

Fabrizio Casari, direttore altrenotizie.org

Avv. Simonetta Crisci

Domenico D’Addabbo, attore e poeta

Emanuele Dessì, già senatore

Avv. Fausto Gianelli

Avv. Claudio Giangiacomo

Avv. Ugo Giannangeli

Avv. Nicola Giudice

Vittorio Infante, psichiatra

Avv. Maria Carmela Lavorato

Herta Manenti, sinologa

Avv. Andrea Maestri

Avv. Fabio Marcelli

Ugo Mattei, professore ordinario di diritto civile all’Università di Torino

Avv. Carlo Melis Costa

Avv. Tatiana Montella

Marco Omizzolo, Docente di Sociopolitologia delle migrazioni – Dipartimento Scienze Politiche Sapienza

Avv. Luigi Paccione

Avv. Michela Poletti

Avv. Emanuele Ricchetti

Avv. Francesco Romito

Avv. Flavio Rossi Albertini

Avv. Dario Rossi

Silvia Pegah Scaglione, artista e attivista italo-iraniana

Francesco Schettino, professore ordinario di economia politica all’Università della Campania

Avv. Walter Tucci

Avv. Gianluca Vitale

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23 Marzo 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO