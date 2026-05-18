Flottilla attaccata dagli israeliani, sciopero generale in corso

Mentre scriviamo è in corso in tutto il paese lo sciopero generale convocato dall’Usb e la Gobal Sumud Flotilla risulta essere sotto attacco da parte delle unità navali militari israeliane.

Pochi minuti fa dalla Flotilla è stato lanciato un messaggio: “In questo momento, in pieno giorno, sotto gli occhi del mondo. L’IOF sta salendo sulle nostre barche. Siate testimoni. Scendete in piazza, blocchiamo tutto”. Le imbarcazioni sono state abbordate a ovest di Cipro.

Nelle varie città lo sciopero generale sta bloccando i trasporti e i valichi portuali. La notizia dell’attacco alla Flotilla è arrivata mentre si stanno concentrando le manifestazioni previste per lo sciopero.

A Roma dal camion prende la parola Saif Abu Sheshek.

In piazza Gaza (ex Piazza dei Cinquecento) continua il presidio convocato per lo sciopero generale ed è stato lanciato un appello a raggiungerlo da tutta la città anche se la riuscita dello sciopero nei trasporti sta rendendo difficile gli spostamenti.

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Anche il Convoy di terra che intende raggiungere il valico di Rafah sta incontrando alcuni problemi in Libia. Si tratta di più di 250 persone provenienti da oltre 30 Paesi che stanno attraversando i confini dei paesi del Maghreb in solidarietà con Gaza. Si tratta di medici, insegnanti, ingegneri, giornalisti e operatrici/ori umanitari che si rifiutano di restare in silenzio mentre in Palestina si consuma un genocidio.

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Ore 11.00. Secondo i media israeliani, un centinaio di partecipanti alla Flottiglia provenienti dalla Turchia sono già stati arrestati e il processo di controllo di tutte le navi della flottiglia dovrebbe richiedere diverse ore e potrebbe continuare fino a domani.

I media israeliani hanno riferito che gli attivisti della Flottiglia Al-Sumud sono stati trasferiti su una nave dotata di una prigione galleggiante e da lì verranno deportati al porto di Ashdod.

12.00: La Turchia ha condannato l’intercettazione della flottiglia da parte di Israele, affermando che “costituisce un nuovo atto di pirateria.” “Israele deve cessare immediatamente il suo intervento e liberare incondizionatamente i partecipanti detenuti alla flottiglia”, ha affermato il comunicato del Ministero degli Esteri turco, aggiungendo che “il processo è strettamente monitorato in collaborazione con altri paesi.”

14.00. Confermato che le forze militari israeliane hanno intercettato illegalmente finora 10 imbarcazioni della flotilla.

Si tratta dell’ennesima violazione del diritto internazionale da parte di Israele. La società civile è chiamata a mobilitarsi in sostegno delle barche che continuano a navigare verso Gaza e a protezione degli attivisti sequestrati.

I nomi delle barche intercettate:

– Cactus

– Zio Faster

– Holy blue

– Furleto

– Kyriakos

– Amanda

– Blue toys

– Barbaris

– Isobella

– Tenaz

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Le mobilitazioni in corso e per oggi pomeriggio per lo sciopero generale

Roma. Dalle 10 di stamattina è in corso un presidio fisso a Roma, in piazza Gaza (piazza dei Cinquecento); rimarrà tutto il giorno e alle 18 partirà il corteo! Sta a noi lavoratori studenti e cittadini bloccare tutto e chiedere l’ immediato stop agli attacchi alla Flotilla.

Milano: un grande corteo sta attraversando le strade della città in occasione dello sciopero generale. Appuntamento oggi pomeriggio alle 18.00 in Piazza Gaza (ex Piazza della Scala)

Pisa: A Pisa continuiamo a rivendicare la rottura di ogni complicità con Israele, continuiamo a mobilitarci, oggi in Piazza Gaza (ex Piazza XX Settembre) alle 18.00 al presidio permanente lanciato al termine del corteo di stamani! Corteo in corso per le strade

Brescia. Appuntamento alle ore 18.00 in Piazza Duomo

Genova: appuntamento alle ore 18.30 al Varco Albertazzi

Firenze: alle ore 18.30 in Piazza della Signoria

Napoli: concentramento alle ore 16.00 in Piazza Gaza (ex Piazza Dante)

In aggiornamento dalle piazze e dalla Flottilla…..

Alcune foto dalle manifestazioni in corso nelle varie città

LIVORNO

MILANO

ROMA

PISA

TRIESTE

NAPOLI

18 Maggio 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO