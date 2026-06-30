Difendere la filosofia. Assemblea a Roma contro le indicazioni nazionali di Valditara

È stato intenso e ricco di spunti il dibattito svoltosi il 26 giugno a Roma “Difendere la filosofia. La scuola oltre le ‘Indicazioni nazionali’”, organizzato da alcuni dei professori universitari e delle scuole che già a maggio avevano promosso la raccolta firme contro la clamorosa e provocatoria esclusione di Marx e Spinoza dalle Indicazioni nazionali del ministero, e la loro re-impostazione culturalmente mortificante e politicamente reazionaria.

Già quella prima iniziativa – la petizione online – era stata un successo. A dare continuità alla giusta intuizione di aprire una battaglia politica nel paese su quel tema è stata questa iniziativa, a cui oltre a professori, ricercatori, intellettuali c’è stata anche una delegazione delle organizzazioni studentesche di Cambiare Rotta e Osa.

Con l’Usb e alcuni dei professori promotori avevamo costruito una prima Tavola Rotonda online lo scorso 11 giugno che trova nell’assemblea del 26 la sua prosecuzione, e invoca una strada: quella dell’alleanza studenti-lavoratori di scuole e università.

Infatti, come evidenziato da molti, il problema è generale e ha a che fare con un modello di formazione che dagli atenei alle scuole è stato svenduto alle necessità dei privati e svilito nella sua funzione profonda. Ricostituire un’alleanza forte è la premessa per la trasformazione radicale di questo stato di cose, ormai, non più sostenibile.

30 Giugno 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO