Napoli. L’Africa ribelle si mostra in piazza

Anche quest’anno si è svolta a Napoli la celebrazione dell’AES l’alleanza degli stati del Sahel : Mali, Burkina Faso e Niger. Anche quest’anno presso l’anfiteatro di piazza Garibaldi.

Meno gente dell’anno scorso anche perché il raduno richiama i cittadini della diaspora che vivono nel sud Italia. E poi ovviamente perché un anno fa l’entusiasmo generato dai processi in corso in Sahel era ancora fresco e vibrante .

Un anno dopo ancora forte entusiasmo per Goita , Traore e Tchiani i presidenti golpisti dei tre paesi che tanto stanno facendo penare il mai morto colonialismo francese e occidentale .

Certo gli umori della piazza ci dicono che il gradimento maggiore va per Traore, autore di importanti nazionalizzazioni in patria e inflessibile contro l’imperialismo occidentale nonché in stretti rapporti invece con Russia e Cina . Tante le t-shirt con la sua effige , da solo o con gli altri presidenti, in alcune mentre stringe la mano a Putin.

A presenziare all’evento anche l’ambasciatrice in Italia del Burkina Faso Cyrille Ganou che ha salutato i presenti e fatto un lungo discorso. Poi canti, balli, altri discorsi e sopratutto tanta gioia e tanto orgoglio.

Appuntamento , molto probabilmente , tra un anno esatto, sempre qui a Napoli. Ci saremo.

