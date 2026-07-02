Palestina: “mille giorni di genocidio a Gaza”. Oltre 50 presidi in tutta italia

“Mille giorni di Genocidio a Gaza” è questo il titolo dell’iniziativa che, venerdì 3 luglio, attraverserà diverse piazze in tutta la penisola.



A chiamarla, la rete nata a seguito dell’incontro con Francesca Albanese il 19 giugno scorso, “Palestina Anima Mundi”, di cui “l’appuntamento diffuso” di venerdì rappresenterà la prima uscita pubblica.

L’occasione per presentarsi come realtà e rilanciare la mobilitazione a sostegno del popolo palestinese sono “i mille giorni e notti dall’inizio del genocidio a Gaza” a cui le diverse piazze, con le proprie modalità, cercheranno di dare visibilità al grido di: “Fermatevi!”

In questo quadro, sono già oltre 50 i presidi che hanno aderito all’iniziativa, tra questi segnaliamo per il territorio lombardo Milano (piazza Duomo, ore 18,30-19,30), Brescia (via Nino Bixio, ore 19,30-21), Bormio (piazza del Kuerc, ore 18,30-19,00), Morbegno (piazza Sant’Antonio, ore 18,30-19,00), Pisogne (piazza Corna Pellegrini, dalle ore 17,00), Tirano (piazza Marinoni, ore 18,00-19,00) e Sondrio (piazza Campello, ore 18,30-19,00).

A queste piazze si sono aggiunte, tra le tante, anche Vicenza, Novate (Mi), Casale Monferrato e Acqui Terme (Al), Portogruaro (Ve), Messina, Rovereto (Tn), Lecce, Pesaro, Bassano del Grappa, Montecchio Maggiore e Valdagno (Vi), Roma, Cagliari, Sassari, Pesaro, Lecce, Rovereto, Cambiano (To), Cuneo, Messina, Bolzano, Livorno, Modena, Rovigo, Vanzago, Varese, Mogliano Veneto, Venezia, Cirié, Bra, Lecce, Ivrea, Belluno, Seregno, Catanzaro, Chivasso, Biella, Bergamo, Reggio Emilia, Verbania/Ossola.

2 Luglio 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO