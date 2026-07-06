Gaza. Il TAR conferma il diritto di sapere se i nostri porti hanno alimentato la macchina bellica di Israele

Il Tribunale amministrativo di Bologna ha dichiarato illegittimo il rifiuto delle Dogane di rendere pubblici i dati sulla quantità di materiale bellico transitato dal porto di Ravenna.

Una sentenza che rafforza il diritto dei cittadini alla trasparenza mentre cresce il dibattito sul ruolo dell’Italia nei rifornimenti militari destinati a Israele durante quella che numerosi esperti delle Nazioni Unite, organizzazioni per i diritti umani e studiosi di diritto internazionale definiscono un genocidio.

Qualcuno non voleva che gli italiani sapessero.

Il TAR di Bologna ha deciso il contrario. Le Dogane non potevano tenere nascosti i dati sulla quantità di materiale bellico transitato dal porto di Ravenna. È una sentenza importante, perché arriva mentre il governo israeliano guidato da Benjamin Netanyahu è accusato da una parte crescente della comunità internazionale di gravissime violazioni del diritto internazionale nella Striscia di Gaza.

Se porti italiani hanno movimentato materiale bellico destinato a Israele mentre Gaza veniva devastata, i cittadini hanno il diritto di saperlo. Perché nessuna democrazia può chiedere trasparenza agli altri e praticare il segreto quando si parla di armi.

Tutto nasce dalla richiesta della giornalista Linda Maggiori, assistita dall’avvocato Andrea Maestri. La domanda era semplice: quante armi e quanti materiali militari sono transitati dal porto di Ravenna nel 2025? Le Dogane hanno risposto con un rifiuto, sostenendo che quei dati avrebbero potuto mettere a rischio la sicurezza nazionale e gli interessi dello Stato.

Il TAR ha detto che questa giustificazione non regge. I giudici hanno stabilito che conoscere la quantità di materiale bellico transitato da un porto italiano non mette in pericolo la sicurezza nazionale. Per questo hanno dichiarato illegittimo il diniego delle Dogane, che ora dovranno fornire quei dati richiesti.

È vero, il Tribunale ha confermato il segreto sui Paesi di provenienza e di destinazione delle spedizioni. Ma il principio affermato è comunque fondamentale: quando si parla di armamenti, i cittadini hanno diritto a conoscere almeno i dati essenziali. La trasparenza non è una concessione dello Stato. È un diritto.

Non stiamo parlando di un dettaglio burocratico. Stiamo parlando di armi movimentate mentre la Striscia di Gaza veniva devastata.

Secondo relatori delle Nazioni Unite, Amnesty International, Human Rights Watch, B’Tselem e numerosi studiosi di diritto internazionale, le operazioni militari israeliane sono state descritte come un genocidio o come atti suscettibili di integrare il crimine di genocidio. Se anche l’Italia ha contribuito, direttamente o indirettamente, alla logistica di quei rifornimenti, i cittadini hanno il diritto di conoscerlo.

L’avvocato Andrea Maestri ha definito la sentenza «una vittoria parziale ma straordinaria». Lo è davvero. Perché quando si parla di armi non può esistere una democrazia fondata sul segreto. La trasparenza è il primo strumento con cui i cittadini possono controllare l’operato dello Stato e verificare che il nostro Paese non abbia contribuito, neppure indirettamente, ad alimentare una tragedia umanitaria.

Questa sentenza potrebbe aprire la strada anche ad altre richieste di accesso agli atti. Se un porto italiano movimenta materiale militare mentre una parte crescente della comunità internazionale denuncia gravissime violazioni dei diritti umani a Gaza, i cittadini hanno il diritto di sapere cosa passa da quei moli e in quali quantità.

La domanda, allora, è molto semplice. Se tutto è avvenuto nel pieno rispetto della legge, perché opporsi alla trasparenza? Perché impedire ai cittadini di conoscere dati che un tribunale amministrativo ha ritenuto accessibili?

Il TAR ha ricordato una cosa molto semplice: lo Stato non può nascondere informazioni di evidente interesse pubblico dietro formule generiche sulla sicurezza nazionale.

Quando un governo è accusato da relatori delle Nazioni Unite, da Amnesty International, Human Rights Watch, B’Tselem e da numerosi studiosi di diritto internazionale di aver commesso atti qualificati come genocidio o riconducibili al crimine di genocidio, ogni possibile sostegno logistico o militare deve poter essere conosciuto e verificato.

Per questo la trasparenza non basta più. Servono controlli rigorosi, il pieno rispetto della legge 185 del 1990, che vieta l’esportazione di armamenti verso Paesi responsabili di gravi violazioni dei diritti umani, e l’accertamento di ogni eventuale responsabilità politica, amministrativa e penale. Perché il silenzio non protegge la pace: protegge soltanto chi non vuole che la verità venga alla luce.

Paolo Consiglio, 4 luglio 2026

– Fonti principali:

– Sentenza del TAR Emilia-Romagna – Bologna

– ANSA

– Altreconomia

– Dichiarazioni dell’avv. Andrea Maestri

– Amnesty International

– Human Rights Watch

– B’Tselem

– Relatori speciali delle Nazioni Unite

Nota editoriale:

L’articolo ricostruisce fatti, atti giudiziari e dichiarazioni pubbliche relativi alla sentenza del TAR di Bologna sull’accesso ai dati riguardanti il traffico di materiale bellico dal porto di Ravenna. I riferimenti al termine “genocidio” sono attribuiti a relatori delle Nazioni Unite, organizzazioni internazionali per i diritti umani e studiosi che hanno pubblicamente qualificato o descritto in tali termini le operazioni militari israeliane nella Striscia di Gaza. Le valutazioni espresse dall’autore costituiscono un commento giornalistico nell’esercizio del diritto di cronaca e di critica garantiti dall’art. 21 della Costituzione italiana e dall’art. 10 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU).

Crediti foto:

– Porto di Ravenna, scalo coinvolto nella vicenda relativa al blocco di componenti destinati a materiale d’armamento diretto in Israele. Foto pubblicata da Teleromagna.

– Immagine utilizzata senza scopo di lucro, a fini di cronaca, informazione e analisi, ai sensi dell’art. 65 della Legge 22 aprile 1941, n. 633.

* da Invicta Palestina

6 Luglio 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO