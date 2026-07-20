La costosa protervia dell’ambasciatore statunitense in Italia

Il “tour” che l’ambasciatore statunitense in Italia Tilman Fertitta ha intrapreso per celebrare il 250mo anniversario della Costituzione degli Stati Uniti d’America, è finito in prima pagina sul Financial Times.

L’articolo, intitolato “Porto in tempesta: lo yacht del diplomatico statunitense irrita l’Italia”, ricorda come l’attracco del suo superyacht di 117 metri “Boardwalk” a Venezia sia stato accolto da proteste e tafferugli con la polizia.

La tappa a Venezia, nelle intenzioni del ricco ambasciatore, era nell’ambito di un tour di due mesi di “diplomazia costiera” che toccherà 13 città e località balneari italiane.

Ma l’articolo del Financial Times ricorda come il tour non solo abbia scatenato proteste ma impone anche una enorme operazione di sicurezza delle forze di polizia pagata dai contribuenti italiani.

L’Italia infatti, è obbligata, in base alla Convenzione di Vienna, a garantire la sicurezza, la libertà e la dignità degli ambasciatori stranieri in Italia, anche attraverso ‘la fornitura di una guardia speciale’ se necessario”. Ciò ha significato un imponente spiegamento di forze in tutte le tappe del superyacht dell’ambasciatore Usa in Italia. A Venezia la tappa ha visto una contestazione di piazza e dei tafferugli con la polizia che ha sbarrato la strada al corteo.

Il Financial Times riporta che sia Fertitta che l’ambasciata statunitense a Roma non hanno commentato pubblicamente le critiche, e che il Dipartimento di Stato americano non ha risposto a una richiesta di commento.

Il tour dell’ambasciatore USA e del suo superyacht ha toccato città come Napoli, Palermo, Genova. La conclusione del percorso è prevista per la metà di agosto in Sardegna.

20 Luglio 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO