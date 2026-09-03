Bologna. La polizia invade il Festival alla Bolognina alla vigilia del convegno sulla repressione

Con una singolare ma inquietante coincidenza, ieri sera a Bologna per quasi due ore si è svolto un “anomalo” controllo di polizia al Parco della Zucca con decine di agenti, camionette e cani antidroga, che ha interrotto le attività del festival Isola Verde in corso da giorni e i giochi dei bambini, identificando molti dei presenti.

A denunciarlo è Potere al Popolo bolognese che proprio per domenica 6 settembre come al centro CostArena ha promosso il convegno “Smantellare la società-caserma, convegno nazionale contro la repressione” per fare il punto e denunciare il laboratorio repressivo che si va realizzando da tempo a Bologna, e i fatti del Parco della Zucca ne confermano la necessità.

“Questa è un’ennesima dimostrazione della logica di intesa tra il sindaco Lepore e il ministro Piantedosi che identifica i quartieri popolari e la Bolognina in particolare come un problema, questo tipo di controllo che viene fatto passare per normale mostra una logica muscolare che sistematicamente produce buchi nell’acqua” denuncia in una nota Potere al Popolo che rilancia l’appuntamento per domenica alle ore 10.00 al centro Costarena.

Nel testo di convocazione del convegno viene infatti sottolineato come “A Bologna sperimentiamo da anni sulla nostra pelle un “laboratorio repressivo” che torna spesso sotto le telecamere e nell’agenda politica nazionale: la morte di Abderrahim Fakir per mano della Polizia, il 20 luglio scorso al Pilastro, si inscrive pericolosamente in questa cornice. Per questo sentiamo l’esigenza di approfondire le cause e le conseguenze della repressione, denunciandone le connessioni con il clima politico che si respira a livello nazionale. La gestione dell’ordine pubblico a Bologna è sempre stata muscolare, pesante, invasiva ma speculare rispetto alla cosiddetta “buona amministrazione” con cui per decenni le giunte di centro-sinistra hanno costruito il mito del “modello Bologna”.

Al link https://poterealpopolo.org/cosa-facciamo/smantellare-societa-caserma-convegno-nazionale-repressione/ è disponibile il testo di convocazione e il programma completo del convegno.

3 Settembre 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO