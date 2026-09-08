Presi per il collo? Giammai

In questi giorni i lettori che intendono sottoscrivere per il nostro giornale tramite il sistema Paypal, se lo vedono impedito dal sistema con una curiosa scritta: “Questa organizzazione non può accettare donazioni”. Il che ovviamente non è vero, al contrario.

Proprio in questi giorni abbiamo lanciato una campagna di sottoscrizione straordinaria per fare fronte alle spese legali nei processi che coinvolgono Contropiano e i suoi numerosi “nemici”.

Per una singolare coincidenza prima di questo blocco, stavamo lavorando proprio per sganciarci dal sistema di pagamento Paypal, fondato dall’oligarca statunitense Peter Thiel, anima nera di quel tecnofascismo che spira dagli USA. Ma il nemico, curiosamente, ci ha anticipato. Da quanto risulta anche altre organizzazioni, soprattutto quelle schierate in solidarietà con il popolo palestinese, stanno subendo blocchi delle donazioni.

Per questa ragione chiediamo ai nostri lettori di usare per la sottoscrizione a Contropiano il conto corrente indicato o le brevi manu nelle occasioni di incontro o le manifestazioni. Ci stiamo organizzando anche per altri sistemi di pagamento, ne daremo comunicazione quanto prima.

Conto Corrente Postale 1012127211

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8 Settembre 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO