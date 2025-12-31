Il 2025 attraverso gli editoriali di Contropiano

Gennaio
Stato di guerra, Stato di polizia – Contropiano
Trumpisti su Marte – Contropiano
La “democratura” di Meloni, o l’Occidente 2.0 – Contropiano
Febbraio
L’implosione imperialista prossima ventura – Contropiano
Il suprematismo stronzo – Contropiano
C’era una volta l’asse euro-atlantico… – Contropiano
Il “Muro” di Washington – Contropiano
Marzo
L’abisso ci guarda – Contropiano
La politica fibrilla sulla guerra, è un bene – Contropiano
Aprile
Contro il riarmo europeo è bene manifestare, ma occorre anche chiarezza – Contropiano
Chi di dazi colpisce… – Contropiano
Pro o contro Bergoglio? Guarda la politica, non la religione – Contropiano
Maggio
Democrazia in soffitta – Contropiano
La posta in gioco sui referendum – Contropiano
Giugno
I fantasmi di Los Angeles – Contropiano
Per chi fa il “lavoro sporco” Israele in Medio Oriente? – Contropiano
Ogni “pace” ha almeno uno sconfitto. Stavolta tocca ad Israele – Contropiano
La “sicurezza” di chi comanda – Contropiano
Luglio
L’Unione Europea è un cane morto – Contropiano
Agosto
L'”Europa” deve ora decidere come perdere – Contropiano
Settembre
“L’Europa mostri i muscoli”. Facile a dirsi, difficile a farsi – Contropiano
Un passo avanti, nel baratro – Contropiano
Si sono rotti gli argini – Contropiano
Ottobre
Sciopero politico, governo nervoso – Contropiano
L’impossibile “ritorno alla normalità” – Contropiano
People have the power – Contropiano
La tregua a Gaza era un trucco – Contropiano
Novembre
Fine di un’epoca, fine del “centro” – Contropiano
Intelligenza con il nemico? – Contropiano
Dicembre
Dal salario a Gaza. Tutto si tiene – Contropiano
La lezione di Genova – Contropiano
Lo “Zio Sam” ora ha altro da fare… – Contropiano
Smontiamo la montatura – Contropiano
Foto di Patrizia Cortellessa
- © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANOUltima modifica: stampa