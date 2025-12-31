Menu

Il 2025 attraverso gli editoriali di Contropiano

di Redazione

Gennaio

Stato di guerra, Stato di polizia – Contropiano

Trumpisti su Marte – Contropiano

La “democratura” di Meloni, o l’Occidente 2.0 – Contropiano

Febbraio

L’implosione imperialista prossima ventura – Contropiano

Il suprematismo stronzo – Contropiano

C’era una volta l’asse euro-atlantico… – Contropiano

Il “Muro” di Washington – Contropiano

Marzo

L’abisso ci guarda – Contropiano

La politica fibrilla sulla guerra, è un bene – Contropiano

Aprile

Contro il riarmo europeo è bene manifestare, ma occorre anche chiarezza – Contropiano

Chi di dazi colpisce… – Contropiano

Pro o contro Bergoglio? Guarda la politica, non la religione – Contropiano

Maggio

Democrazia in soffitta – Contropiano

La posta in gioco sui referendum – Contropiano

Giugno

I fantasmi di Los Angeles – Contropiano

Per chi fa il “lavoro sporco” Israele in Medio Oriente? – Contropiano

Ogni “pace” ha almeno uno sconfitto. Stavolta tocca ad Israele – Contropiano

La “sicurezza” di chi comanda – Contropiano

Luglio

L’Unione Europea è un cane morto – Contropiano

Agosto

L'”Europa” deve ora decidere come perdere – Contropiano

Settembre

L’Europa mostri i muscoli”. Facile a dirsi, difficile a farsi – Contropiano

Un passo avanti, nel baratro – Contropiano

Si sono rotti gli argini – Contropiano

Ottobre

Sciopero politico, governo nervoso – Contropiano

L’impossibile “ritorno alla normalità” – Contropiano

People have the power – Contropiano

La tregua a Gaza era un trucco – Contropiano

Novembre

Fine di un’epoca, fine del “centro” – Contropiano

Intelligenza con il nemico? – Contropiano

Dicembre

Dal salario a Gaza. Tutto si tiene – Contropiano

La lezione di Genova – Contropiano

Lo “Zio Sam” ora ha altro da fare… – Contropiano

Smontiamo la montatura – Contropiano

Foto di Patrizia Cortellessa

- © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO

Ultima modifica: stampa
Argomenti:

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *