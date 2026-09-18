Non autosufficienza, riarmo e “no alla patrimoniale”

Ma davvero possiamo “permetterci” il riarmo e di non tassare gli extraprofitti e le grandi ricchezze in un paese dove esiste un enorme questione rappresentata dalle difficoltà infinite delle famiglie con anziani non autosufficienti?

Le stime disponibili collocano nell’ordine dei 25 miliardi di euro la spesa pubblica annua per l’assistenza continuativa agli anziani non autosufficienti e in un ordine di grandezza analogo, circa 25 miliardi netti, il costo sostenuto direttamente dalle famiglie. Numeri che, pur non essendo perfettamente omogenei per definizione e perimetro, restituiscono la dimensione economica complessiva della non autosufficienza in Italia.

Si tratta di 3,8 milioni di anziani non autosufficienti + 2,9 milioni di caregiver familiari + oltre 1,1 milioni di assistenti personali: significa che il fenomeno coinvolge direttamente o indirettamente una parte enorme della società italiana, ben oltre i soli beneficiari delle prestazioni pubbliche.

Una gran parte di questo universo di poco meno di 10 milioni di persone divora in tali spese larghe porzioni del proprio reddito, spesso quasi l’intero patrimonio e si indebita. La stima più attendibile è quella di un nuovo indebitamento bancario ogni anno per una cifra compresa tra 1,5 e 2,5 miliardi di euro, mentre il settore bancario registra favolosi profitti e distribuisce mega dividendi.

In moltissimi casi per sostenere queste spese per la non autosufficienza si procede ad una contrazione dei consumi da parte delle famiglie interessate che può essere stimata in una cifra compresa tra i 5 e i 7,5 miliardi di euro l’anno.

Allora, se una delle cause più evidenti dell’impoverimento, del deterioramento profondo della qualità della vita e dell’accrescimento delle disuguaglianze sociali per 10 milioni di persone in Italia è costituita dalla grave insufficienza delle risorse pubbliche in tale destinazione, come si fa a parlare ogni giorno di droni, di guerra ibrida, persino di petardi per alimentare un clima di guerra?

Come si fa a sostenere che non esistono gli extraprofitti, che la patrimoniale per i super ricchi è un furto e che bisogna procedere ancora nelle privatizzazioni?

Morire per abbandono e per disperazione è certo più tragico, ora nel nostro paese, rispetto alla possibilità – quantomeno remota – di morire in guerra.

Disertare la guerra significa anche questo.

* da Facebook

18 Settembre 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO