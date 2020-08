Cuba sta per iniziare i test clinici del suo vaccino Covid-19

A pochi giorni dall’annuncio di Russia e Cina, anche Cuba sembra aver raggiunto un risultato concreto nella ricerca di un vaccino. Com’è giusto, parte ora la fase dei test clinici.

Cuba inizierà il 24 agosto la prima fase degli studi clinici del suo candidato per il vaccino Covid-19, i cui risultati saranno disponibili nel gennaio 2021, secondo il Registro Pubblico Cubano degli Studi Clinici.

La ricerca per sviluppare il farmaco profilattico chiamato Soberana 01 riguarda 676 persone tra i 19 e gli 80 anni ed è condotta dal Finlay Institute of Vaccines.



Secondo i dati ufficiali, lo studio sarà randomizzato, controllato, adattivo e multicentrico e mira a valutare la sicurezza, la reattogenicità e l’immunogenicità del candidato.



Secondo la pubblicazione, questo processo dovrebbe essere completato l’11 gennaio e i risultati sarebbero disponibili il 1° febbraio, per essere poi pubblicato il 15 febbraio.

Il progetto è stato registrato il 13 agosto, giorno in cui il Centro per il controllo statale dei farmaci, delle attrezzature e dei dispositivi medici (Cecmed) ha approvato il candidato vaccino per la sperimentazione clinica di Fase I/II.

Il giorno prima, il presidente cubano Miguel Díaz-Canel ha preso atto dei progressi del progetto cubano e ha mostrato fiducia nella risposta della scienza dell’isola per prevenire la diffusione del coronavirus SARS-CoV-2.

In precedenza, il capo dello Stato ha sottolineato l’importanza di avere un farmaco proprio contro il Covid-19, anche se altre nazioni ne hanno uno proprio, per una questione di autonomia e sovranità.

