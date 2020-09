L’agenda globale di Bill Gates e la sua guerra alla vita

Dovrebbe essere superfluo, vista la stima internazionale per questa Autrice e soprattutto viste le informazioni documentate che cita: questo articolo non ha nulla a che vedere col bufalificio complottista stile Qanon, ecc. Anzi, è il suo esatto opposto.

Il problema è la multinazionale Bill Gates, che fa molte cose esclusivamente per il proprio profitto e, nella misura in cui manovra su relazioni di potere “riservate”, alimenta la sospettosità e il complottismo.

Buona lettura.



Nel marzo 2015, Bill Gates ha mostrato un’immagine del coronavirus durante un TED Talk e ha detto al pubblico che quella sarebbe stata la più grande catastrofe del nostro tempo. La vera minaccia alla vita, ha detto, non sono i missili, ma i microbi.

Quando la pandemia del coronavirus si è diffusa sulla terra come uno tsunami cinque anni dopo, ha fatto rivivere il linguaggio di guerra, descrivendo la pandemia come “una guerra mondiale”.

“La pandemia del coronavirus mette tutta l’umanità contro il virus“, ha detto.

In realtà, la pandemia non è una guerra. La pandemia è una conseguenza della guerra. Una guerra contro la vita.

La mente meccanica collegata alla macchina di estrazione del denaro ha creato l’illusione che l’uomo sia separato dalla natura, e la natura sia morta, materia prima inerte, una cosa da sfruttare.

Ma, in realtà, noi facciamo parte del bioma. E siamo parte del viromo. Il bioma e il viromo siamo noi. Quando facciamo guerra alla biodiversità delle nostre foreste, delle nostre fattorie, e nelle nostre viscere, facciamo guerra a noi stessi.

L’emergenza sanitaria del coronavirus è inseparabile dall’emergenza sanitaria dell’estinzione, dall’emergenza sanitaria della perdita di biodiversità e dall’emergenza sanitaria della crisi climatica.

Tutte queste emergenze sono radicate in una visione del mondo meccanicistica, militaristica, antropocentrica, che considera l’uomo separato e superiore agli altri esseri. Esseri che possiamo possedere, manipolare e controllare.

Tutte queste emergenze sono radicate in un modello economico basato sull’illusione di una crescita senza limiti e di un’avidità senza limiti, che viola i confini planetari e distrugge l’integrità degli ecosistemi e delle singole specie.

Nuove malattie nascono perché un’agricoltura globalizzata, industrializzata e inefficiente invade gli habitat, distrugge gli ecosistemi e manipola animali, piante e altri organismi senza alcun rispetto per la loro integrità e la loro salute.

Siamo collegati in tutto il mondo attraverso la diffusione di malattie come il coronavirus perché abbiamo invaso le case di altre specie, manipolato piante e animali per profitti commerciali e avidità, e coltivato monocolture.

Mentre disboschiamo le foreste, mentre trasformiamo le aziende agricole in monocolture industriali che producono prodotti tossici e vuoti dal punto di vista nutrizionale, mentre la nostra dieta si degrada attraverso la lavorazione industriale con prodotti chimici di sintesi e l’ingegneria genetica, e mentre perpetuiamo l’illusione che la terra e la vita siano materie prime da sfruttare per i profitti, siamo davvero collegati.

Ma invece di connetterci su un continuum di salute proteggendo la biodiversità, l’integrità e l’auto-organizzazione di tutti gli esseri viventi, compresi gli esseri umani, siamo connessi attraverso la malattia.

Secondo l’Organizzazione Internazionale del Lavoro, “1,6 miliardi di lavoratori dell’economia informale (che rappresentano i più vulnerabili sul mercato del lavoro), su un totale mondiale di due miliardi e una forza lavoro globale di 3,3 miliardi, hanno subito danni enormi alla loro capacità di guadagnarsi da vivere. Ciò è dovuto a misure di blocco e/o al fatto che lavorano nei settori più colpiti“.

Secondo il Programma Alimentare Mondiale, un quarto di miliardo di persone in più saranno spinte alla fame e 300.000 potrebbero morire ogni giorno. Anche queste sono pandemie che uccidono la gente. Uccidere non può essere una ricetta per salvare vite umane.

La salute riguarda la vita e i sistemi viventi. Non c’è “vita” nel paradigma della salute che Bill Gates e la sua famiglia stanno promuovendo e imponendo al mondo intero. Gates ha creato alleanze globali per imporre analisi dall’alto verso il basso e prescrizioni per i problemi di salute. Dà soldi per definire i problemi, e poi usa la sua influenza e il suo denaro per imporre le soluzioni. E nel processo, si arricchisce.

I suoi “finanziamenti” portano alla cancellazione della democrazia e della biodiversità, della natura e della cultura. La sua “filantropia” non è solo filantropia. È filantro-imperialismo.

La pandemia di coronavirus e l’isolamento hanno rivelato ancora più chiaramente come ci stiamo riducendo a oggetti da controllare, con i nostri corpi e le nostre menti come nuove colonie da invadere. Gli imperi creano colonie, le colonie racchiudono i beni comuni delle comunità indigene viventi e li trasformano in fonti di materia prima da estrarre per i profitti.

Questa logica lineare ed estrattiva non riesce a vedere le relazioni intime che sostengono la vita nel mondo naturale. È cieca alla diversità, ai cicli di rinnovamento, ai valori del dare e del condividere, al potere e al potenziale dell’auto-organizzazione e della mutualità. È cieca agli sprechi che crea e alla violenza che scatena. Il blocco esteso del coronavirus è stato un esperimento di laboratorio per un futuro senza umanità.

Il 26 marzo 2020, al culmine della pandemia di coronavirus e nel bel mezzo del blocco, Microsoft ha ottenuto un brevetto dall’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI). Il brevetto WO 060606 dichiara che “l’attività del corpo umano associata a un compito fornito a un utente può essere utilizzata in un processo di estrazione mineraria di un sistema di crittovalutazione…”.

L'”attività corporea” che Microsoft vuole estrarre comprende le radiazioni emesse dal corpo umano, le attività cerebrali, il flusso di fluidi corporei, il flusso sanguigno, l’attività degli organi, i movimenti del corpo come il movimento degli occhi, il movimento del viso e quello dei muscoli, così come qualsiasi altra attività che può essere percepita e rappresentata da immagini, onde, segnali, testi, numeri, gradi o qualsiasi altra informazione o dato.

Il brevetto è una rivendicazione di proprietà intellettuale sul nostro corpo e sulla nostra mente. Nel colonialismo, i colonizzatori si assegnano il diritto di prendere la terra e le risorse delle popolazioni indigene, di estinguere le loro culture e la loro sovranità e, in casi estremi, di sterminarle.

Il brevetto WO 060606 è una dichiarazione di Microsoft che i nostri corpi e le nostre menti sono le sue nuove colonie. Siamo miniere di “materia prima” – i dati estratti dai nostri corpi. Piuttosto che esseri sovrani, spirituali, coscienti, intelligenti, che prendono decisioni e fanno scelte con saggezza e valori etici sugli impatti delle nostre azioni sul mondo naturale e sociale di cui facciamo parte, e al quale siamo inestricabilmente legati, siamo “utenti”. Un “utente” è un consumatore senza possibilità di scelta nell’impero digitale.

Ma questa non è la visione complessiva di Gates. In realtà, è ancora più sinistro colonizzare le menti, i corpi e gli spiriti dei nostri figli prima ancora che abbiano l’opportunità di capire come sono la libertà e la sovranità, a cominciare dai più vulnerabili.

Nel maggio 2020, il governatore Andrew Cuomo di New York ha annunciato una partnership con la Gates Foundation per “reinventare l’istruzione“. Cuomo ha definito la Gates un visionario e ha sostenuto che la pandemia ha creato “un momento nella storia in cui possiamo effettivamente incorporare e far progredire le idee [della Gates]… tutti questi edifici, tutte queste aule fisiche, perché, con tutta la tecnologia che avete?”

In realtà, Gates ha cercato di smantellare il sistema educativo pubblico degli Stati Uniti per due decenni. Per lui, gli studenti sono miniere di dati. Ecco perché gli indicatori che promuove sono la frequenza, l’iscrizione al college e i punteggi di un test di matematica e di lettura, perché questi possono essere facilmente quantificati e minati.

Nel reimmaginare l’istruzione, i bambini saranno monitorati attraverso sistemi di sorveglianza per verificare se sono attenti mentre sono costretti a frequentare le lezioni a distanza, da soli a casa. La distopia è quella in cui i bambini non tornano mai a scuola, non hanno la possibilità di giocare, non hanno amici. È un mondo senza società, senza relazioni, senza amore e amicizia.

Mentre guardo al futuro in un mondo di Gates e di baroni della tecnologia, vedo un’umanità ulteriormente polarizzata in un gran numero di persone “gettate via” che non hanno posto nel nuovo Impero. Coloro che sono inclusi nel nuovo Impero saranno poco più che schiavi digitali.

Oppure, possiamo resistere. Possiamo seminare un altro futuro, approfondire le nostre democrazie, reclamare i nostri beni comuni, rigenerare la terra come membri viventi di una Famiglia Unica della Terra, ricca della nostra diversità e libertà, una nella nostra unità e interconnessione.

È un futuro più sano. È un futuro per il quale dobbiamo lottare. È un futuro che dobbiamo rivendicare.

Siamo sull’orlo dell’estinzione. Permetteremo che la nostra umanità come esseri viventi, coscienti, intelligenti, autonomi, sia estinta da una macchina avida che non conosce limiti e non è in grado di porre un freno alla sua colonizzazione e distruzione?

Oppure fermeremo la macchina e difenderemo la nostra umanità, la libertà e l’autonomia per proteggere la vita sulla terra?

* da CommonDreams



** Vandana Shiva è una filosofa, attivista ambientale ed eco-femminista. È la fondatrice/direttrice della Navdanya Research Foundation for Science, Technology, and Ecology. È autrice di numerosi libri, tra cui Soil Not Oil: La giustizia ambientale in un’epoca di crisi climatica; Il raccolto rubato: Il dirottamento dell’approvvigionamento alimentare globale; I semi del suicidio; Democrazia della Terra: Giustizia, sostenibilità e pace; e Restare vivi: Donne, Ecologia e Sviluppo.

Shiva è stata anche consulente per i governi in India e all’estero e per le ONG, tra cui il Forum internazionale sulla globalizzazione, l’Organizzazione per l’ambiente e lo sviluppo delle donne e la Rete del Terzo mondo. Ha ricevuto numerosi premi, tra cui il Right Livelihood Award (Premio Nobel alternativo) del 1993 e il Premio per la pace di Sydney 2010.

