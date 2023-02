Casa Bianca in imbarazzo per gli oggetti volanti abbattuti. Ma nella stratosfera è competizione

“Non sappiamo ancora cosa fossero i tre oggetti volanti non identificati abbattuti negli ultimi giorni dalle forze statunitensi”. Ad ammetterlo è stato lo stesso presidente Usa Joe Biden in una delle più imbarazzanti conferenze stampa della Casa Bianca.

“Nulla al momento suggerisce che spiassero per conto della Cina o per qualsiasi altro Paese. Molto probabilmente erano legati a società private o istituti di ricerca che studiano il tempo o conducono altre ricerche scientifiche”.

Sul primo “pallone spia”, abbattuto il 4 febbraio, Biden si è limitato a dire che “mi aspetto di parlare con il presidente Xi ma non abbiamo scuse da dare per averlo abbattuto”.

Biden ha tracciato una distinzione tra il pallone-sonda cinese e i tre oggetti più piccoli abbattuti successivamente. “Non sappiamo ancora esattamente quali fossero questi tre oggetti”, ha detto, aggiungendo che “nulla in questo momento suggerisce che siano collegati al programma cinese di palloni spia”, mentre l’attuale valutazione della comunità dell’intelligence statunitense è che si tratti “molto probabilmente di palloni legati a società private” o progetti di ricerca. Tuttavia, “se qualsiasi oggetto rappresenta una minaccia per la sicurezza, la protezione del popolo americano, lo rimuovero'”, ha detto Biden.

Secondo la rivista scientifica New Scientist, il presidente statunitense ha confermato le precedenti dichiarazioni sul North American Aerospace Defense Command (NORAD), che ha regolato la sua sensibilità radar all’indomani dell’abbattimento del pallone per rilevare meglio oggetti piccoli, lenti e ad alta quota.

Descrivendo i prossimi passi del governo degli Stati Uniti, Biden ha descritto i piani per creare un inventario accessibile e aggiornato di tali oggetti nello spazio aereo statunitense, oltre a sviluppare “regole più precise” su come trattare tali oggetti. Ha anche ordinato ai funzionari del governo di aggiornare le regole e i regolamenti per il lancio di oggetti senza equipaggio nello spazio aereo degli Stati Uniti, oltre a chiedere al Segretario di stato di lavorare con altri paesi per definire gli standard globali per il funzionamento di tali oggetti volanti.

Il News York Magazine sottolinea invece come gli strani palloni aerostatici specializzati per usi militari e di ricerca sono molto in voga in questo momento, soprattutto perchè nella stratosfera è in corso da tempo una durissima competizione sia tra Stati che tra società private.

Secondo il “2022 Annual Report on Unidentified Aerial Phenomena” stilato dallo stesso governo USA – basato sui resoconti provenienti soprattutto dai piloti dell’aeronautica e della marina degli Stati Uniti – su 366 segnalazioni di UFO/UAP fatte dal 2021, 163 sono state alla fine valutate come “palloni o entità simili a palloni”.

Di recente i funzionari statunitensi hanno richiamato l’attenzione sugli sforzi della Cina per la “militarizzazione” della stratosfera guidata da palloni aerostatici, ma il giornale Politico ricorda che l’anno scorso Politico lo sforzo statunitense sulla stessa linea, a cui gli sforzi cinesi possono essere letti come una risposta:

Per anni, il Dipartimento della Difesa USA ha condotto test utilizzando palloni aerostatici ad alta quota e droni a energia solare per raccogliere dati, fornire comunicazioni alle forze di terra e mitigare i problemi dei satelliti. Il Pentagono sta silenziosamente trasferendo i progetti di palloni aerostatici ai servizi militari per raccogliere dati e trasmettere informazioni agli aerei, come ha scoperto Politico spulciando i documenti di di bilancio del Pentagono.

Le forze armate statunitensi sperimentano palloni stratosferici fin dagli anni Cinquanta e da anni aziende private e privati li fanno volare per vari scopi.

Secondo il News York Magazine i palloni stratosferici non segreti sono un mercato in forte crescita. Gli analisti del settore nei prossimi anni prevedono grandi cose per “dirigibili, palloni aerostatici e piattaforme pseudo-satellitari”, noti collettivamente come “piattaforme ad alta quota” o HAP. L’azienda statunitense World View, autodefinitasi “leader globale nell’esplorazione e nel volo stratosferico” quest’anno intende quotarsi in Borsa.

La competizione nella stratosfera sta crescendo vertiginosamente, sia che si tratti di un’azienda che ha bisogno di immagini dettagliate, sia che si tratti di un governo che vuole ottenere una visione più ravvicinata di quella che può fornire un satellite. I palloni, tra l’altro, sono economici da costruire, lanciare e far volare. Possono andare in giro o sostare senza dare nell’occhio sopra un singolo luogo per giorni e possono trasportare ogni sorta di attrezzatura di sorveglianza.

In un mondo in cui una singola azienda privata può lanciare migliaia di satelliti nel giro di pochi anni e aziende come Space View dichiarano di voler inviare turisti nella stratosfera in pallone entro il 2024, il galleggiamento di varie flotte governative e private di palloni stratosferici che violano la privacy e la sovranità sembra abbondantemente plausibile – sia come parziale spiegazione del perché gli aviatori continuano a incontrare così tante cose strane e inaspettate ad alta quota, sia come continua fonte di gravi incidenti internazionali.

