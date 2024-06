I rischi inaccettabili di una guerra nucleare, “spiegati bene”

Una lezione di un’ora e mezza di Massimo Zucchetti.

Questa lezione è la più brutta fra quelle che devo fare ogni anno. In realtà per i miei allievi ingegneri energetici e nucleari della Laurea magistrale al Politecnico andiamo avanti ben più di un’ora e mezza, ma ho deciso di divulgarne questa versione per il pubblico.

Sono un prof. di Impianti Nucleari al Politecnico di Torino. La mia materia principale è la Protezione dalle Radiazioni.

Dato che trovo irresponsabile e atroce che – recentemente – più di un governante parli di una guerra nucleare come un’opzione sì estrema, ma possibile e praticabile, ho ritenuto necessario trasmettere e mettere in pubblico le mie conoscenze di (purtroppo) esperto nel settore.

Provo a raccontarvela io, per ribadire come l’uso di bombe atomiche, piccole, grandi, russe, cinesi, americane, francesi, inglesi non è MAI concepibile, per NESSUN motivo.

Non c’è bisogno di essere studenti universitari, per seguirmi: basta avere un po’ di basi di chimica e fisica, oltre che una grande pazienza.

LA VISIONE DI QUESTA LEZIONE NON È CONSIGLIABILE PER I MINORI o per le persone impressionabili, perché vengono mostrate e discusse molte foto orribili di pazienti affetti da patologie orribili. Non so quanto resisterà su youtube, perché potrebbe essere cancellata in ogni momento per questi motivi.

Ma dovevo farlo. Dovevo spiegarlo a tutte le persone decenti, in quale inferno hanno intenzione di accompagnarci i “Masters of War” che sono al potere oggi in Europa. Con cosa giocano, che cosa mettono sul piatto come “giusto prezzo da pagare” quando aprono bocca.

6 Giugno 2024 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO