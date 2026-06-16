Per il boicottaggio dell’Associazione Medica Israeliana

Varie organizzazioni sanitarie chiedono il boicottaggio dell’Associazione Medica Israeliana (Israeli Medical Association, IMA) a causa di quelle che definiscono violazioni dell’etica medica e del diritto internazionale umanitario nella guerra a Gaza.

Il People’s Health Movement (PHM), Artsen voor Gaza (Medici per Gaza) e il Consiglio consultivo sanitario della Jewish Voice for Peace chiedono che l’IMA venga sospesa dall’Associazione Medica Mondiale (World Medical Association, WMA) per non aver denunciato il genocidio dei palestinesi, la distruzione delle infrastrutture sanitarie, la tortura e l’uccisione degli operatori sanitari a Gaza.

Leslie London, professore emerito di sanità pubblica all’Università di Città del Capo e membro del PHM Sudafrica, ha dichiarato a The Lancet che l’IMA è “collusa nel trattamento indicibile riservato ai palestinesi durante questa guerra. Non ha mai riconosciuto le prove del fatto che strutture sanitarie e operatori sanitari a Gaza siano stati presi di mira deliberatamente, né le condizioni crudeli, disumane e degradanti in cui i detenuti palestinesi sono rinchiusi nelle prigioni e nei centri di detenzione israeliani. Mentre gli abitanti di Gaza venivano affamati e privati dell’accesso all’acqua e alle forniture mediche, l’IMA è rimasta in silenzio“.

Solo quando la British Medical Association ha sospeso i suoi legami con l’IMA a causa della crisi di Gaza nel giugno 2025, l’IMA ha “lanciato alcuni appelli molto deboli affinché fossero consentite le forniture mediche“, afferma London. Juliette Mattijsen, co-coordinatrice di PHM Europa e medico nei Paesi Bassi, afferma che l’IMA “non sta onorando il proprio giuramento medico, ovvero difendere i professionisti sanitari e i colleghi che vengono uccisi e detenuti“.

L’IMA ha dichiarato a The Lancet: “Le accuse contro l’IMA sono, nel peggiore dei casi, menzogne e, nel migliore dei casi, affermazioni altamente contestate presentate come fatti. Ancora più grave è il fatto che le richieste dei firmatari di espellere l’IMA dalla WMA sembrano confondere il governo di un paese con la sua associazione medica, un precedente estremamente pericoloso. Infine, la petizione ignora qualsiasi ruolo di Hamas nella distruzione del sistema sanitario di Gaza, come la loro strategia deliberata di nascondersi sotto e all’interno degli ospedali e di utilizzare gli ospedali come centri di comando militare e depositi di munizioni, in violazione dell’articolo 19 della Quarta Convenzione di Ginevra“.

L’IMA aggiunge che essa e “i suoi membri hanno chiarito in numerose occasioni di sostenere l’etica medica universale“.

L’IMA ha rilasciato dichiarazioni in cui chiede il rispetto della neutralità medica e del diritto internazionale umanitario, la consegna sicura degli aiuti umanitari ai civili a Gaza e un trattamento umano dei prigionieri e dei detenuti negli ospedali. Ad agosto, ha espresso “profonda preoccupazione” per un attacco all’ospedale Nasser di Khan Younis.

The Lancet non ha individuato alcuna dichiarazione in cui l’IMA abbia pubblicamente condannato gli attacchi israeliani al sistema sanitario di Gaza, criticato la condotta israeliana nella guerra, chiesto un cessate il fuoco o risposto alle relazioni dell’ONU sul genocidio contro i palestinesi.

La campagna del PHM chiede che la sospensione dell’IMA sia inserita all’ordine del giorno dell’Assemblea Generale della WMA di ottobre. La sua petizione conta più di 1150 firmatari tra professionisti e organizzazioni sanitarie.

L’IMA sostiene che la sua espulsione dalla WMA “non promuoverebbe la pace, l’assistenza sanitaria o i diritti umani. Al contrario, danneggerebbe la collaborazione scientifica, indebolirebbe il dialogo medico internazionale e creerebbe un precedente in base al quale campagne di pressione politica potrebbero essere utilizzate per isolare i professionisti sanitari in base alla nazionalità“.

La WMA ha dichiarato a The Lancet: “La WMA attribuisce grande valore all’inclusione e ritiene che il coinvolgimento delle 117 associazioni mediche nazionali che ne fanno parte sia fondamentale per promuovere la salute e l’etica medica a livello globale. Preservare il dialogo e la cooperazione tra i medici a livello internazionale è essenziale in un mondo frammentato da conflitti in escalation e crisi umanitarie. Le nette dichiarazioni della WMA che chiedono la protezione dell’assistenza sanitaria nelle zone di conflitto, tra cui Gaza, Libano, Ucraina, Sudan, Siria, Iran e Myanmar, sono più incisive perché riuniamo la nostra variegata professione per discutere e sviluppare le nostre politiche“.

La WMA ha proseguito affermando che “l’IMA, uno dei nostri membri fondatori e forte sostenitore dell’etica e delle politiche della WMA, ha partecipato all’elaborazione delle nostre dichiarazioni su Gaza e si è rivolta a sua volta al governo israeliano in molte occasioni per esprimere le preoccupazioni condivise dalla professione medica. La WMA si oppone all’esclusione di qualsiasi suo membro a causa delle azioni dei propri governi: farlo diminuisce la nostra capacità di denunciare le ingiustizie e rischia di ridurre il dialogo tra i medici in questo momento critico in cui è così necessario il consenso a sostegno della nostra etica medica“.

Derek Summerfield, docente clinico onorario senior al King’s College di Londra, che ha firmato la petizione della PHM, ha affermato che l’IMA “ha infranto ogni regola della WMA prevista dal regolamento“.

Nell’ottobre 2025, l’Associazione Medica Sudafricana ha sospeso i legami con l’IMA e ha chiesto la sospensione dell’IMA dalla WMA a causa della “condotta dell’IMA nel contesto dell’etica medica internazionale e degli obblighi umanitari” nella crisi di Gaza.

* giornalista scientifica freelance, scrittrice, e precedentemente editrice di due riviste del gruppo The Lancet. Articolo pubblicato sulla rivista il 13 giugno 2026.

16 Giugno 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO