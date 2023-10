L’Aquila. Oggi manifestazione per la Palestina

Oggi, mercoledì 18 ottobre, all’Aquila, in Piazza Regina Margherita, a partire dalle ore 19:00, spazio ad un sit-in a sostegno della popolazione palestinese organizzato dagli esponenti aquilani di lungo corso della sinistra di classe Tina Massimini ed Alfonso De Amicis.

“Il popolo palestinese è vittima della inaudita ed illegale violenza con cui, da decenni, Israele lo massacra mortificandolo e privandolo dei minimi bisogni primari, arrivando a bombardare nuovamente Gaza con la motivazione di distruggere Hamas”, affermano in una nota gli organizzatori.

“La verità è che ogni mattone israeliano – proseguono Massimini e De Amicis – posato sul territorio sottratto al popolo palestinese è stato concime all’odio e al rancore che non avrebbe potuto essere contenuto all’infinito solo con il pugno di ferro. Le miopi politiche israeliane hanno solo saputo erigere muri anziché che ridurre i conflitti. Morti Arafat e Rabin è sempre più difficile immaginare due Stati e due Popoli!”.

“Ma ora gli abitanti di Gaza sono finiti di nuovo sotto le bombe israeliane, in quello che è un ennesimo, terribile capitolo dell’occupazione illegale israeliana in Palestina. Dobbiamo quindi tornare in piazza – proseguono Massimini e De Amicis – a pochi giorni dalla protesta in difesa di Khaled Al Qaisi, cittadino italo-palestinese arrestato e detenuto senza alcun motivo ufficiale in un carcere duro israeliano, da poco uscito ma ancora senza documenti per poter lasciare liberamente il Paese”.

“Dobbiamo tornare in piazza anche perché in questi giorni, come purtroppo vuole la ‘tradizione’ di marca atlantista, politici, giornalisti, intellettuali, approfittando di un dramma fatto di morte e devastazione, stanno ancora una volta disinformando, mistificando o falsificando la storia. Ci appelliamo alla sete di giustizia dei cittadini aquilani, per il sostegno ad un popolo che non fa altro che resistere. L’occupazione israeliana in Palestina deve finire”, concludono.

