Cosenza. Potere al Popolo condanna l’episodio di repressione contro il giornalista Gabriele Carchidi

Sulla vicenda di Gabriele Carchidi ha preso posizione Potere al Popolo con un comunicato:

“Potere al Popolo condanna fermamente l’episodio di repressione subito dal giornalista Gabriele Carchidi, fermato e trattato brutalmente dalle forze di polizia a Cosenza, solo per aver rifiutato l’identificazione. Questo non è un singolo episodio isolato, ma l’ennesima manifestazione di una deriva autoritaria che sta cercando di stringere nella morsa della repressione l’intera società, in un clima di guerra e irreggimentazione crescente.

In questo contesto, l’introduzione di misure legislative come il DDL 1660 rappresenta una minaccia concreta alla nostra democrazia. Il disegno di legge prevede, tra le altre cose, un ampliamento dei poteri delle forze dell’ordine, rendendole invulnerabili a qualsiasi controllo democratico e concedendo loro una maggiore impunità. Questo disegno di legge non è solo un passo verso l’autoritarismo, ma un attacco frontale alle conquiste democratiche e ai diritti fondamentali dei cittadini.

Potere al Popolo denuncia con forza questa deriva autoritaria, ribadendo che la vera emergenza non è la sicurezza imposta dallo Stato, ma la sicurezza dei diritti sociali: la sicurezza sul posto di lavoro, con 1.200 morti all’anno, la sicurezza abitativa, il diritto a una sanità e una scuola pubbliche, l’emergenza del caro-bollette e la precarietà crescente.

Non abbiamo bisogno di sceriffi in divisa, non abbiamo bisogno della spettacolarizzazione della “sicurezza”. Questa non è la nostra sicurezza, ma quella di un governo che vuole poter decidere senza opposizione, soffocando ogni possibilità di resistenza sociale. È il momento di opporsi alla militarizzazione del territorio e all’inasprimento delle pene, che non rispondono alle vere necessità dei cittadini. La libertà di espressione, di protesta e di critica deve essere difesa con forza”!

