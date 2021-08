Roma. “L’Atac diventi azienda speciale, stop linee privatizzate, si ridisegni il trasporto pubblico

“In una grande metropoli quello dei trasporti pubblici è un nodo decisivo. A Roma il sistema va ripensato guardando a come collegare le periferie con la città. Eppure sono state proprio le linee di trasporto nelle periferie ad essere privatizzate con i pessimi risultati che sono sotto gli occhi di tutti” denuncia Lisa Canitano, candidata sindaca di Roma per Potere al Popolo in un video che sta circolando sui social network.

“Gli abitanti di Roma, soprattutto chi vive in periferie, passano ore e ore o chiusi nel traffico o in attesa alle fermate dei bus. E’ tempo di vita sprecato che si aggiunge a quello di lavoro” afferma Lisa Canitano. Le soluzioni? Per Potere al Popolo sono innanzitutto metropolitane e mezzi su ferro in superfice. Continuare a scavare a Roma costa moltissimo ed ha tempi biblici. L’Atac deve rimanere pubblica e diventare un’azienda speciale senza i vincoli di bilancio estranei allo spirito di un’azienda che fornisce servizio pubblico. Fare le assunzioni che servono, stabilizzare gli autisti precari, ripubblicizzare le linee privatizzate.

La Città Pubblica che ha in mente Potere al Popolo è una città “verde” e le infrastrutture devono essere coerenti con questa visione.

