Napoli. La crisi sociale in città aumenta: fate presto!

E’ passata una settimana da quando abbiamo chiesto al comune di Napoli di allargare la platea dei beneficiari dei Bonus Spese, fino ad oggi non abbiamo ricevuto alcuna risposta.

Un atteggiamento inqualificabile rispetto alla situazione che sta vivendo la città!

Stiamo ricevendo circa 200 richieste di aiuto alla settimana alle quali non riusciamo, e non possiamo, dare risposte che dovrebbero dare le istituzioni.

Intanto circa 1000 famiglie sono state escluse dal bonus per questioni legate alla residenza, cosi come chi prende un reddito di cittadinanza basso o chi sta aspettando Naspi o Cassa Integrazioni Guadagni.

Sono passati quasi due mesi, la crisi come al solito viene scaricata sui più deboli e se qualcuno prova a denunciarlo viene multato o arrestato come è successo il 25 aprile.

Pretendiamo dal Comune:

– Un tavolo di confronto sulla gestione di queste misure con le realtà che in questi mesi si sono impegnate nelle reti di solidarietà,

– L’allargamento subito per i bonus spesa ad altre categorie.

– Maggiore trasparenza sulla gestione dei pacchi spesa smistati dalla Mostra d’Oltremare. In nessuna grande città italiana, nessun ente locale ha gestito direttamente la consegna dei pacchi spesa, ma si è affidato alle reti di volontariato. Perchè a Napoli non è successo?

Le risorse per i Bonus Spesa sono stati erogati il 29 marzo, ad oggi 26 aprile, moltissime famiglie non hanno potuto accedere a questa misura e non hanno mai avuto nessuna risposta dal Comune di Napoli, nonostante le nostre denunce di queste settimane!

FATE PRESTO

Federazione del Sociale USB; Il Sud Conta; ZERO81; CAP Soccavo; Studenti Autonomi

27 Aprile 2020 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO