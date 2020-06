Attivisti storici M5S in corsa con Potere al Popolo!

Questo simpatico video – ambientato nel porto di Torre del Greco (Napoli) – presenta la candidatura alle prossime elezioni regionali della Campania di due storici attivisti del Movimento 5 Stelle nella lista di Potere al Popolo.

Ci sembra che il profilo modernamente popolare attorno cui Potere al Popolo sta costruendo in queste settimane in Campania la sua proposta di Rappresentanza Politica degli interessi dei ceti subalterni sia il miglior viatico contro l’arroganza antisociale del PD e di De Luca, contro la demagogia delle destre e per superare il fallimento pentastellato.

