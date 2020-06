Mondragone rifiuta Salvini

Grande giornata di lotta e dignità oggi a #Mondragone, Terra di Lavoro a testa alta contesta il Capitone Padano che non fa il comizio e scappa.

Nonostante le cariche e il ferimento di chi era in piazza, nessun passo indietro, nessun arretramento.

Da oggi lo Sciacallo sa che a Mondragone non si passa e la vile speculazione per qualche misero voto non attacca.

Unica nota di miseria la totale prostrazione della Questura di Caserta alle esigenze della campagna elettorale di #Salvini. Le forze dell’ordine, indulgenti e distratte nei confronti di chi specula e devasta, di chi sfrutta nelle campagne come nelle fabbriche, si sono oggi dimostrate ostili ad una ondata di democrazia, antifascista e solidale, che ha resistito fino all’ultimo!

#mondragonenonsilega #odiolalega #maiconsalvini #maiconzinzi #litoraledomizio #covid19 #antifa #terradilavoro #Caserta

