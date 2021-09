Giugliano: in 5mila per dire stop a chi inquina e sfrutta i nostri territori!

Una manifestazione come non se ne vedevano da anni. Una partecipazione diffusissima in uno dei territori più martoriato dall’ emergenza rifiuti nel corso degli anni, uno di quei territori dove molto spesso sembra non poter cambiare nulla e in cui molti dicono che “tanto la gente in piazza non ci scende”.

5 mila persone hanno attraversato le strade dell’ area nord di Napoli, fino a raggiungere il Mercato Ortofrutticolo di Giugliano, le stesse strade che per anni dirigenti e amministratori hanno inquinato e lasciato all’ abbandono per poterci speculare.

Un programma di 6 punti ha incorniciato il tutto. Verità e inchiesta su miasmi, roghi tossici e nuovo impianto di Ponte Riccio, bonifiche ed eliminazione di tutti i ghetti, e il blocco dell’ arrivo di altri rifiuti da Roma.

Non siamo contrari agli impianti, siamo per la corretta e opportuna ubicazione di questi e che sia funzionale al corretto compimento del ciclo. Questi territori hanno già dato, e oggi non vogliono e non possono essere più ricettacolo di problemi ma vogliono essere l’esempio di soluzioni e rinascita.

Tutti questi argomenti possono essere affrontati e possono cominciare un processo di inversione di tendenza, processo che si avvia costruendo un Tavolo di intesa tra Comitati e Istituzioni che abbia l’onere di proporre quanto monitorare.

L’ 8 OTTOBRE ALLE 15 SAREMO DI NUOVO IN PIAZZA A GRICIGNANO PER UNA NUOVA MANIFESTAZIONE.

PARTECIPA, ORGANIZZIAMOCI !

