Napoli. La lotta paga, continuiamo a lottare

Grazie alla determinazione delle compagne che stamattina all’alba hanno occupato il teatro Mercadante, al sostegno dei lavoratori e lavoratrici di tutte le categorie in lotta, grazie alla piena e concreta solidarietà dei tecnici di palcoscenico del teatro, dei compagni studenti dell’accademia di belle Arti e di tutte le compagne e i compagni solidali, abbiamo ottenuto che una delegazione di 10 lavoratori e lavoratrici dello spettacolo gestisca, a tempo indeterminato, uno spazio assembleare permanente, per continuare a lottare e per proporre argomenti e contenuti da socializzare in maniera totalmente orizzontale e autogestita.

Abbiamo usato le armi della solidarietà, della determinazione della cultura e della ragione perché intendiamo essere noi stessi i fautori del nostro futuro. E abbiamo vinto.

Solo la lotta paga!

Avanti tutta!

