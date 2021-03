Napoli. L’amichevole accoglienza del Mercadante

Volevamo aprire un confronto con il Teatro Stabile Nazionale Mercadante, di Napoli. Per rivendicare e difendere i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori della cultura e dell spettacolo.Uno dei settori più colpiti e meno tutelati in questo drammatico periodo di pandemia.

Abbiamo provato ad entrare. Ma la Digos, in qualche modo, ha saputo della nostra iniziativa di lotta. E dunque, così ci ha accolto il Teatro Nazionale. Il cui direttore artistico Roberto Andò e il dirigente delle risorse umane, Mimmo Basso, che tanto esaltano le occupazioni dei teatri in Francia, non hanno evidentemente ritenuto legittima. Vergogna!

Intanto,il comitato di lotta ha convocato una conferenza stampa per le 15:00 fuori al Teatro. E invitiamo tutte le lavoratrici e i lavoratori del settore ma anche tutti quelli che sono in lotta contro questa criminale gestione della pandemia, a partecipare!

WLA RIVOLUZIONE CULTURALE