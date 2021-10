Volla. “Andiamo all’opposizione e non diamo indicazione di voto”

Entrambi i candidati ci hanno contattato e ci hanno fatto proposte diverse per provare ad ottenere il nostro sostegno.

Il nostro #progetto, come dimostrato ampiamente dalla pratica quotidiana, dal tipo di campagna elettorale e dal risultato delle urne, è fortemente alternativo sia al civismo che nasce a ridosso delle elezioni sia alla coalizione di centrosinistra.

Potere al Popolo sarà in Consiglio Comunale e siederà nei banchi dell’opposizione. Svolgeremo un ruolo essenziale di controllo, di denuncia e di proposta costruttiva, avendo come unico obiettivo il bene comune e il miglioramento delle condizioni di vita dei/delle vollesi.

Sin da subito, ci impegneremo ad interpretare il nostro ruolo di rappresentanza in Consiglio con un approccio pragmatico e attento.

Ringraziamo, ancora una volta, i cittadini e le cittadine di Volla che ci hanno preferito al primo turno. È solo l’inizio. Siamo e saremo la svolta!

P.s Nota redazionale

Per i tristi commentatori secondo cui è “tutto zero virgola”, quindi inutile, ricordiamo che a Volla (provincia di Napoli) Potere al Popolo ha raccolto l’11,9%. Il candidato sindaco – Christian De Luca – è naturalmente entrato in Consiglio comunale.

