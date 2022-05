Napoli, ancora una aggressione fisica contro un dirigente USB

Calci e pugni a Enzo De Vincenzo, mercoledì 18 flashmob di protesta davanti alla Prefettura.

Nella mattinata di domenica 15 maggio il segretario regionale di USB Campania, Enzo De Vincenzo, ha subito una pesante aggressione nei pressi della Federazione Regionale USB, al Centro Direzionale di Napoli.

De Vincenzo è stato aggredito a calci e pugni da un personaggio che da diversi anni svolge un attivo ruolo di provocazione ed intimidazione non solo verso l’Unione Sindacale di Base, ma anche nei confronti di altre esperienze politiche e sociali della città.

De Vincenzo è stato colto alla sprovvista e ha riportato una serie di contusioni. Nelle prossime ore sporgerà denuncia per l’accaduto.

Non è la prima volta che l’aggressore si rende protagonista di intimidazioni e ingiurie, arrivando anche a usare le mani. Una scellerata pratica che configura concretamente una chiara modalità di stalkeraggio fisico contro i dirigenti della nostra organizzazione sindacale.

Già altre volte abbiamo fatto notare la pericolosità di tale soggetto il quale è – oggettivamente e soggettivamente – un personaggio che utilizza modalità criminali e camorristiche che sono all’opposto degli ideali, dei programmi e delle pratiche del sindacalismo conflittuale e di quanti si battono per il progresso e l’emancipazione delle classi subalterne.

Mercoledì 18 maggio – alle ore 16,30 – daremo vita a un flashmob davanti alla Prefettura di Napoli (Piazza Plebiscito) in cui chiederemo un intervento per ristabilire in città le condizioni ottimali per l’agibilità sindacale, sociale e politica, fortemente compromessa da episodi di violenza ed intimidazione come quello verificatosi domenica.

