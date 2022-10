No al biodigestore nella zona oasi di Aversa Nord

Ci siamo!

MOBILITIAMOCI

Il 12 Novembre da Gricignano d’Aversa alle ore 10 da Piazza Madonna del Rosario partirà il corteo contro l’ennesimo Ecomostro.

La società di nome #AMBYENTASRL intende costruire nella zona industriale dell’Agroaversano in piena “Terra dei Fuochi”, si vorranno lavorare rifiuti per 110 Mila tonnellate all’anno, praticamente rifiuti da ogni dove arriveranno al sito ovviamente trasportati su gomme da centinaia di camion al giorno che satureranno di altri veleni ancora di più il già malsano territorio .

Il business dei rifiuti a discapito di un Popolo non rallenta , non cessa di lucrare sulla pelle di tutti e contro un territorio in affanno da decenni e che continua ad essere devastato e massacrato insieme alla vita di tutte e tutti noi da discariche abusive, roghi tossici , incendi sospetti e non di capannoni industriali e Stir , di traffici e da impianti di trattamento di ogni tipo di rifiuto mentre da anni si aspettano e si lotta per ottenere piani di bonifica dei siti inquinati e un ciclo virtuoso dei rifiuti .

L’ anno scorso si era cantata la vittoria contro questa società ed i suoi folli piani, si era evitata la costruzione dell’Ecomostro grazie soprattutto alla mobilitazione popolare, la contrarietà dell’opinione dei medici e alla pressione verso la Regione e la Politica locale ma quest’anno ritorna all’attacco (AMBYENTA) delle nostre Terre acquistando i terreni nella zona ASI di Aversa Nord, per il 16 novembre è prevista l’ennesima conferenza dei servizi per la sua realizzazione.

Come Comitati , Associazioni e Organizzazioni ambientaliste ma anche con la partecipazione di singole e singoli cittadini ci siamo da subito riorganizzati e si è rilanciata da subito la lotta contro il Biodigestore Anaerobico da 110mila tonnellate .

Basta impianti di trattamento rifiuti in Terra dei Fuochi, abbiamo già dato!

È il grido di lotta e rabbia che si alza dalle tante assemblee che abbiamo fatto in questi anni .

In un territorio dove i tassi tumorali sono da primato internazionale non si può continuare ad abusare di tutto per il solo business di pochi .

Come Comitato in lotta da anni a difesa della nostra Terra e della salute pubblica invitiamo alla mobilitazione Popolare contro i patti criminali tra politicanti, imprese ed ecomafie che ancora una volta indisturbati vogliono far quattrini a discapito della nostra Terra Felix .

LOTTEREMO A DIFESA DELLA NOSTRA TERRA E DELLA SALUTE.

BASTA IMPIANTI

BASTA BIOCIDIO

BASTA DEVASTAZIONE AMBIENTALE

BASTA VELENI

Stop allo Scempio Ambientale Ovunque – Aversa

Stop allo Scempio Ambientale – Giugliano

Stop Biocidio Caserta

Stop Biocidio

NoBiodigestoregricignano Nobiodigestoregricignano

Basta Roghi.

USB Campania

Usb Caserta

#FRYDAYFORUTURE

