Napoli. Piantedosi e Minniti non sono benvenuti!

Nella giornata di Venerdi 21 aprile saranno a Napoli, per una conferenza alla Stazione Marittima, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e l’ex ministro Marco Minniti… i più tristi simboli del paese peggiore.

Piantedosi è in prima linea per la guerra alle Ong del soccorso in mare ed ha la paternità dei nuovi decreti che minacciano di aumentare clandestinità e sfruttamento.

Minniti è stato il principale fautore degli accordi con le milizie libiche che schiavizzano e torturano migliaia di esseri umani.

La perpetrazione del razzismo istituzionale e sistemico ha avuto come ennesima conseguenze la strage di Cutro, 94 vittime, donne, uomini e bambini annegat* vicino alla costa calabrese in seguito ad una brutale omissione di soccorso dopo essere stati avvistati da almeno un giorno: strage per cui RIVENDICHIAMO verità e giustizia.

Venerdi dalle 13.00 saremo in presidio alla stazione Marittima per gridare che la criminalità di Stato non ci appartiene e chi la tiene viva non è il benvenuto!

Noi tuttə antirazzistə di Napoli

