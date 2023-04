Torre del Greco. Alle amministrative Potere al Popolo c’è!

POTERE AL POPOLO! È PRESENTE e candida a sindaco ELIGIO POETINI

Alle elezioni amministrative di Torre del Greco del 14 e 15 maggio 2023 “Potere al Popolo!” è presente con il suo candidato a sindaco Eligio Poetini, cittadino torrese di 61 anni, infermiere dell’ASL di Salerno presso il dipartimento di prevenzione, Presidente del Centro Italiano Protezione civile di Torre del Greco, capo Scout Gruppo Torre del Greco 2.

Potere al Popolo è presente con lista di donne, uomini, giovani, competenze e professionalità e con indipendenti di “Alternativa civica popolare”

Possiamo dire senza timore di smentita di essere l’unica lista “popolare” e di “sinistra” presente alle elezioni torresi, l’unica che si oppone allo strapotere dei privati, l’unica che ha tenuto il punto anche sulle grandi questioni a partire dall’opposizione alle autonomie regionali differenziate che impoveriranno il sud, fino al rifiuto della guerra.

Ci è sembrato estremamente importante dire la nostra in un contesto politico molto degradato in cui gruppi di potere si preparano a contendersi la città, proponendo tutti la stessa ricetta: privatizzazione di tutto quello che è privatizzabile a spese dei cittadini.

Rappresenteremo tutte le istanze dei cittadini, gli interessi dei lavoratori, dei disoccupati, degli studenti e dei pensionati dando priorità alla sanità, alle politiche sociali, alla gestione dei rifiuti e daremo battaglia per l’acqua pubblica e per la difesa del reddito di cittadinanza.

Noi ci siamo come punto di partenza per un intervento politico sulla città che non si fermerà certamente al momento elettorale.

Votiamo POTERE AL POPOLO!

