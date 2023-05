Torre del Greco (NA). Contestato Tajani

Dopo l’evento “Fermare l’Autonomia Differenziata” ci siamo recati davanti all’Hotel Poseidon per contestare il Vicepremier Antonio Tajani, accorso in città per parlare di Condoni e di Ospedale Maresca.

È incredibile che nel 2023 venga ancora usata la tattica del condono e che la gente abbocchi ancora alle favolette!

Tajani ha il coraggio di venire qui a parlare di condono, in una città e una regione oberate dall’abusivismo: ma questi mettono davvero il profitto davanti alle nostre vite? Non capiscono che le catastrofi non succedono solo a Forlì, Cesena e Faenza?

Non ci servono i condoni, ci serve un piano per la sistemazione idrogeologica e per far si che ciò che è accaduto in Romagna non accada mai più da nessuna parte!

Poi si è parlato del Maresca: ricordiamo che sotto il governo Berlusconi (che Tajani ha sempre sostenuto) si è dato il via al ciclo dei tagli alla sanità che (tra l’altro) alla chiusura di un intero piano del Maresca!

Quindi, crediamo che la risposta a questa “trovata elettorale” sia chiara: il problema della malasanità e dell’abusivismo lo avete alimentato voi!

NOI NON PERDONIAMO! TAJANI VIA DA TORRE DEL GRECO!

22 Maggio 2023 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO