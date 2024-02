Napoli piazza per la sanità pubblica

Un migliaio di persone in cammino a ribadire le ragioni di una sanità quale diritto inalienabile. Diritto che in Campania spessissimo non è possibile esercitare. Il corteo termina sotto la sede della Regione presieduta da De Luca.

Quest’ultimo ha fortemente contribuito allo smantellamento della sanità pubblica territoriale, per favorire la vorace, e costosa, offerta privata. Ha chiuso decine di ospedali, presidi sanitari, pronto soccorso rendendo praticamente impossibile curarsi tramite intervento pubblico.

Un disastro. Aggravato dalla già iniqua distribuzione delle risorse nazionali che favorisce spudoratamente le regioni più ricche.

