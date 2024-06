Napoli Est. Ennesima nube tossica in un territorio già inquinato

Questa mattina gli abitanti di Napoli Est (San Giovanni a Teduccio – Barra – Ponticelli) si sono svegliati con l’ennesimo rogo presso l’area oramai posta sotto sequestro di via Mastellone.

L’aria oramai è diventata irrespirabile e a farne le spese sono i cittadini privi dell’intervento concreto delle istituzioni. Non a caso dalle prime ore del mattino gli abitanti della zona insieme agli abitanti di San Giovanni e di Ponticelli stanno chiamando l’assessore competente del Comune di Napoli Santagada (assessore alla salute e al verde) per chiedere l’intervento immediato e la bonifica di tutta l’area di via Mastellone affinché si possa impedire il ripetersi di scempi del genere.

Le istituzioni non possono essere sorde ad un’emergenza così importante che riguarda sia l’ambiente che la salute pubblica. Pretendiamo un intervento rapido da parte del Comune di Napoli e in particolar modo dell’assessorato all’ambiente, e da parte della regione Campania, data la gravissima situazione che è andata accumulandosi negli ultimi mesi e anni.

Come Casa del Popolo Raffaele Perna sosteniamo l’azione di lotta messa in piedi da alcuni attivisti della zona che hanno occupato la stanza del presidente della VI municipalità, affinché ci sia un intervento immediato e rapido a tutela della salute di tutti gli abitanti e del territorio.

